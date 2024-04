La finca de Sos: de los PAI de la burbuja inmobiliaria a referente de la agricultura 4.0

La negativa de la entonces Conselleria de Territorio a autorizar el Programa de Actuación Integrada (PAI) que pretendía convertir la finca de Sos en una macrourbanización con cientos de viviendas, un campo de golf y un hotel, un proyecto que en los años del «boom inmobiliario» contó con el respaldo del Ayuntamiento de Alzira y al que incluso se vinculó a un príncipe saudí como inversor, mantuvo la actividad agrícola en el también conocido como Hort de Sant Vicent, que inicia una nueva etapa con la implantación de la metodología de agricultura 4.0 tras el acuerdo alcanzado por Agro Cycle Life con la empresa Sucesores de Vicente Sos Romeu, titular de la explotación, para revitalizar la finca.

Los propietarios de esta amplia explotación ubicada en el valle de Aguas Vivas, entre los términos de Alzira y Benifairó, aprovecharon la fiebre constructora que se vivió a mediados de la pasada década para intentar dar un nuevo uso al terreno. Era la época de los grandes PAI. En este caso, la finca se concibió primero como emplazamiento del proyecto denominado Medievo, que una empresa había ofrecido al Ayuntamiento de Alzira y que planteaba la construcción de un área residencial en forma de fortaleza medieval con numerosas plazas hoteleras. No obstante, Sucesores de Vicente Sos Romeu no tardó en abandonar la idea original al considerar que el castillo no era viable económicamente y reorientó el proyecto para diseñar un área residencial con 780 viviendas, un hotel y un campo de golf.

Freno de la Generalitat

El proyecto no logró los informes ambientales que precisaba y el freno que la Generalitat puso al modelo de urbanismo disperso que se había generado en los años de la burbuja «inmobiliario» provocó que esta finca de 150 hectáreas de superficie mantuviera finalmente su carácter agrícola.

La empresa Agro Cycle Life ha anunciado la firma de un acuerdo con Sucesores de Vicente Sos Romeu para la transformación y posterior explotación del Hort de Sant Vicent a través de la implantación de la metodología de agricultura 4.0 o sostenible. Se prevé recuperar parte de los árboles de cítricos ya plantados y otra parte se revitalizará con la plantación de cítricos y aguacates. Se estima un total de 36.000 plantas de mandarinas, 25.000 árboles de naranjas y 12.000 aguacates. Con una producción, a tres años vista, de más de 3.000 toneladas de fruta sostenible. La finca consta de más de 150 hectáreas de las cuales el 75 % son terreno de uso agrícola.

La metodología Agricultura 4.0 o sostenible se basa en el uso de la tecnología en la producción agrícola, «de forma que siempre sea la aliada perfecta del agricultor, nunca un sustituto». Se busca la «mayor eficiencia» de las fincas con un cuidado sostenible del entorno, «reduciendo la huella hídrica y los insumos utilizados».

Perspectiva de la finca, que discurre en paralelo a la CV-50 por el valle de Aguas Vivas. / V. M. P.

A través del uso de sensores existe una monitorización constante de todos los parámetros clave de las fincas para lograr una optimización del ecosistema al utilizar los datos obtenidos para aplicar exactamente los nutrientes, agua y fitosanitarios que necesitan los cultivos y con la tecnología agronómica se sustituyen las maquinas tradicionales de combustión por drones y maquinaria eléctrica más eficaces energéticamente.

Agricultura sostenible

Según Jaume Sastre, CEO de Agro Cycle Life, «esta finca nos proporciona una fantástica oportunidad para poder desarrollar nuestra metodología de agricultura sostenible, revitalizando una finca histórica con una gran capacidad de producción bajo principios de economía circular».

La finca Hort de Sant Vicent, más conocida como Finca SOS, la conforman dos fincas rústicas de los municipios de Alzira y Benifairó de Valldigna. En 1960, Vicente Sos Romeu las adquirió como finca agrícola adaptándola para la plantación de cítricos. Tras diferentes transformaciones se ha convertido en una de las fincas más representativas de la comarca de la Ribera Alta.

Agro Cycle Life gestiona cerca de 300 hectáreas en seis fincas diferentes, ubicadas en la Comunitat Valenciana.