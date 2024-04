La escritora de Algemesí Carme Tormos aborda la presión social en la juventud y la actitud frente al acoso

«Rondalles, amors i entrepans gourmets» es la nueva obra de la escritora de Algemesí M. Carme Tormos, publicada por Reclam Editorial. La autora trabaja la transversalidad de áreas como las lenguas, las matemáticas, los valores, el conocimiento del medio o las ciencias naturales, con el objetivo de convertirse en una herramienta útil en cualquier aula con una obra muy amena que versa sobre los combates internos del protagonista, entre el bień y el mal, con unos valores familiares que entran en confrontación con las tendencias que llevan la fama y la popularidad. Le llevarán a elegir entre sus propias convicciones o las cesiones ante la presión de la sociedad. El libro se convierte en una herramienta de gran utilidad para trabajar la comprensión lectora, la ortografía, la aritmética, el respeto, la tolerancia, la igualdad, el cuidado del medio ambiente o la cultura y las tradiciones.

M. Carme Tormos es diplomada en magisterio en Educación Musical en Alicante y docente en la escuela pública desde 1996. Es en Polinyà de Xúquer donde nace el libro. Actualmente trabaja en Algemesí.

«El objetivo de la obra es acercar a los jóvenes a nuestra cultura y tradiciones para que tomen conciencia de la importancia de cuidar a las personas que queremos, puesto que no las tendremos por siempre jamás a nuestro lado. Además, el libro trata temas cercanos a los sentimientos y emociones de los adolescentes y mi inquietud es mostrarles que todo problema tiene una solución y que siempre pueden pedir ayuda por grave que sea el problema. Con la animación lectora, quiero sensibilizarles sobre la importancia de no contribuir al acoso y de no callar ante las injusticias. La denuncia y el apoyo a las víctimas ayudará a cambiar las cosas», afirma.