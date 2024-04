Así elegirán las fallas de Alzira al presidente de la JLF

El hasta ahora presidente de la Junta Local Fallera de Alzira, Bernardo Cortés, presentó en la misma noche del lunes su candidatura para optar a la reelección nada más abrirse el proceso electoral, mientras que la que ha sido su vicepresidenta del área económica, Paqui Vallés, todavía medita si disputarle la presidencia.

«Lo estoy tanteando, no lo tengo claro, si no tengo un buen equipo no me voy a presentar», señala.

Vallés o cualquier otro interesado en concurrir a las elecciones tendrá de tiempo hasta el lunes 22 a las 20 horas, según el calendario electoral que establece el reglamento fallero. En ese momento se cerrará el plazo de presentación de aspirantes. Todos los candidatos tendrán la ocasión de exponer sus programas ante la asamblea de presidentes el 29 de abril. Estos trasladarán las propuesta a sus respectivas comisiones para que el viernes 3 de mayo decidan el sentido de su voto. Los representantes de las 35 comisiones de Alzira entregarán los votos el 7 de mayo en la JLF y se procederá al recuento. Esa noche se proclamará al nuevo presidente o presidenta.