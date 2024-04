Alzira denuncia el abandono de peligroso amianto en la vía pública

El Ayuntamiento de Alzira ha denunciado el abandono de residuos con amianto, un material altamente peligroso, en la vía pública. Concretamente, junto a unos contendores de una zona rural.

Los vertidos incontrolados suponen siempre un quebradero de cabeza para las administraciones locales, ya que esta muestra de incivismo genera sobrecostes económicos en las arcas municipales. Sin embargo, el abandono de piezas de uralita supone un problema mayor, tal y como ha denunciado públicamente el consistorio, puesto que entraña riesgos "para el medio ambiente y la salud humana".

Un operario retira las placas de amianto. / Levante-EMV

El consistorio retiró el jueves varios kilos de este peligroso material, que se había dejado junto a unos contenedores, a pesar de que "su abandono en espacios no autorizados puede constituir un delito contra el medio ambiente, con sanciones económicas muy elevadas para los infractores e incluso consecuencias penales", ha subrayado el ayuntamiento, que ha recordado que se trata de un material prohibido desde el año 2002 por sus componentes nocivos.

Contaminación

La retirada de estos elementos con amianto se realiza por empresas especializadas que aseguran un desamiantado profesional, seguro y libre de restos de contaminaciones.

"Estas intervenciones extraordinarias, no incluidas en la contrata municipal de limpieza y recogida de residuos, supone un elevado coste para todos los ciudadanos de Alzira, además del riesgo para la salud de las personas", ha manifestado el concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá, quien ha insistido en que estas conductas, "cometidas por unos pocos, deben ser costeadas por todos los vecinos de Alzira". "Es necesario concienciarse de la importancia de no abandonar residuos en espacios no autorizados. Y menos en el supuesto de residuos con amianto que pueden provocar daños a la salud y al medio ambiente", ha concluido.