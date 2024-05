Carles Alberola i Àlex Gadea actuen esta setmana a Alzira en el marc de l'Encontre de Teatre

La programació del 36é Encontre de Teatre d’Alzira ve carregada enguany de noms alzirenys. Carles Alberola, Àlex Gadea o Rosana Mira formen part d’un cartell que durant 10 dies omplirà els diversos espais culturals de la ciutat d’espectacles teatrals.

L’obertura de l’Encontre dijous 23 de maig la protagonitzarà l’actor i dramaturg alzireny Carles Alberola amb l’estrena de Regala’m esta nit, dirigida i protagonitzada pel mateix Alberola junt amb Verònica Andrés. Divendres 24 de maig el Gran Teatre d’Alzira acollirà la producció de Secuencia3 La Regenta, una adaptació de la novel·la de Leopoldo Alas “Clarín” protagonitzada entre altres per l’actor alzireny Àlex Gadea, que tornarà als escenaris de la ciutat. I ja, en acabant, Melomans presentarà l’espectacle de teatre musical Libre, tot un homenatge al cantant d’Aielo del Malferit, Nino Bravo, un recorregut per 61 cançons en 90 minuts.

Àlex Gadea, en un assaig a Madrid. / Levante-EMV

Espectacles a la casa de la cultura

A més dels espectacles al Gran Teatre, la Casa de la Cultura acollirà durant estos dies diverses propostes per a tota classe de públic. L’actriu Rosana Mira s’acomiadarà del seu espectacle Paz i Fico dissabte 25 de maig a les 18 h en la Casa de la Cultura. Serà l’última funció d’esta producció. El dimecres 29 de maig la companyia sevillana La Zarra, que presenta l’espectacle A ti te duele todo lo bueno amb Maria Guerra i Guille Zavala. Dijous 30, la companyania Alarcón&Cornelles presenta Cinc minuts, una proposta teatral que ens trasllada a la soledat de les nostres persones majors en les residència i la pèrdua de memòria amb els segell del director Rafael Calatayud i amb Laura Useleti i Jerónimo Cornelles.

L’humor de Xavi Castillo també estarà present en este encontre. El dijous 30 de maig a les 22.30 h, Pot de Plom presenta Torna el veriueu-ho, amb l’esperit de l’espectacle original, en format breu.

El divendres 31 de maig es tancarà l’Encontre amb una doble sessió. A les 20 hores la Casa de la Cultura acollirà tres peces curtes estrenades a Russafa Escènica al Festival de Tardor en l’edició Positiu de 2024 i que es beneficien del programa de residències i mobilitat Via Escènica, en què participa la ciutat d’Alzira, De fet una de les tres peces, Roser, d’Emma Romeu i Núria Crespo ha tingut com a municipi resident Alzira i es tracta d’un espectacle basat en la dansa contemporània. Les altres dos peces són MatERial de Tatre de los Chinos i Solanas de Beatriz Fabregat Cote, teatre de text en castellà.

I a tall de cloenda del Festival a la mateixa Casa de la Cultura a les 22:30 h, actuarà l’alcoiana Saray Cerro amb Quin desastre, un monòleg de comèdia per a tancar estes jornades teatrals amb bon humor.

Entrades i abonaments

Enguany l’abonament teatral que es posa hui a la venda al Gran Teatre i a la plataforma web notikumi.com serà per als tres espectacles del Gran Teatre i tindrà un cost de 35 euros. La resta dels espectacles que es faran a la Casa de la Cultura tenen un preu únic de 5 euros cadascun.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, recorda que “l’encontre de teatre és un clàssic en la programació cultural alzirenya, un referent que creix cada any per a comptar amb tot tipus de propostes per a públic divers i que enguany comptarà a més amb una àmplia presència alzirenya”.