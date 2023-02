La XIV Cursa de la Dona Vicky Foods ja té data: aquesta emblemàtica carrera contra el càncer se celebrarà el 23 d'abril pròxim. Així ho han anunciat als mitjans de comunicació la regidora d'Esports, Lydia Morant, acompanyada pel president del Club d'Atletisme Safor Teika, Vicent Boscà, el responsable de Relacions Externes i RSC de Vicky Foods, José Vicente Castell, i l'oncòleg de l'IVO i responsable del Projecte Social 2023, Quino Gavilà.

El recorregut de la cursa, de 5,9 km de distància, tindrà la seua eixida i meta a l'avinguda de les Esclaves, junt al Parc del País Valencià. Allí, personal de l'organització i voluntaris atendran qualsevol incidència.

Les inscripcions estaran obertes des de hui, 3 de febrer fins al 18 d'abril de 2023 o fins a arribar a les 8.000 participants. Es podran inscriure en punts físics (des del 9 de febrer) o a través de la pàgina web https://www.cursadeladonagandia.com.

«L'objectiu principal de la cursa és el foment de l'esport femení i això s'està refrendant any rere any. Des de l'Ajuntament de Gandia estarem sempre recolzant causes com aquesta», ha expressat l'edil.

Miguel Ángel García, entrenador oficial de la cursa, realitzarà un escalfament previ al desenvolupament de la prova. En finalitzar la carrera, tindrà lloc el repartiment de la bossa de la corredora amb productes de les entitats col·laboradores, l'entrega de trofeus, i un festival aeròbic.

«Les samarretes i els dorsals es podran recollir a la plaça del Prado en un horari de 18.30 h a 21.00 h divendres i dissabte de vesprada en el mateix rang horari i de matí de 10.30 h a 14.00 h. L'objectiu és dinamitzar aquesta zona de la ciutat», ha afirmat en primera instància Boscà.

El punt de partida de la prova serà a les 11.00 h en l'avinguda de les Esclaves del barri de Benipeixcar. Tal com ha anunciat Boscà, «es preveu una participació aproximada de 5.000 dones, però no ho sabem cert. Quantes més millor».

Castell, en representació de Vicky Foods, ha assegurat que en aquesta línia de donar suport a la Cursa de la Dona, «seguirem lligats dues edicions més, la de 2024 i 2025 a aquest esdeveniment per tal que any rere any hi haja més dones que es sumen a la causa». A més, ha afegit que «la repercussió social que té aquest projecte fa que la inversió social de la Fundació Vicky Foods tinga un impacte molt ampli».

Finalment, pel que respecta al projecte social de 2023, el responsable del qual és Gavilà, aquest ha explicat: «La hipòtesi del nostre treball serà conéixer les característiques clínic-patològiques de les pacients amb càncer de mama metastàsic i analitzar la supervivència global del grup de pacients aestudiats.