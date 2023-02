El Teatre Serrano de Gandia continua amb la programació del primer trimestre de 2023. Este divendres dia 17 a les 20 hores és el torn de la quarta sessió amb la representació de l'obra "La Tempesta", una versió del text de Shakespeare. patrocinada per l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

L'illa de l’obra no deixa de ser l’espai de creació d’aqueix dramaturg anomenat Pròsper i del director d'escena anomenat Ariel. És a dir, un teatre dins d’un altre teatre. I com a espai de creació que és i joguet metateatral, un lloc on pot passar qualsevol cosa i on estan llançats els personatges a viure un viatge revelador i de transformació.

I després estan, per descomptat, els grans temes (alguns d’ells recurrents en Shakespeare): l’exercici del poder, la llibertat a la qual apel·len tots els personatges, les presons mentals i físiques, la relació entre pares i fills, la venjança, el perdó i les segones oportunitats.

Baix la direcció de Roberto García, els intèrprets són Marina Alegre, Álvaro Báguena, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Jaume lbáñez, Jacobo Julio Roger, Jaime Linares, Teresa Lozano i Manuel Maestro.

Venda d'entrades a la Casa de la Marquesa, instanticket o a la taquilla del Teatre Serrano des d’una hora abans de l’espectacle.