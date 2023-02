La regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Juana Navarro, acompanyada per la representant de l'organització de la Cursa de la Dona-Vicky Foods, Lidia Balada, ha presentat el concurs de relats breus que es farà amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona.

Participaran els alumnes de 5é de Primaria dels col·legis de Gandia i la temàtica tractarà sobre la Cursa de la Dona-Vicky Foods. Hi haurà premis per als guanyadors que s'entregaran a una gala.

Balada, per la seua part, ha aprofundit en aquest concurs: "Dins de les activitats programades, el 2019 junt a l'Àrea d'Igualtat i Polítiques Inclusives vam estar fent un projecte on la Cursa entrava als col·legis i es feien xerrades inspiradores per als xiquets per a desmuntar mites romàntics com puga ser 'Los que se pelean se desean' i després es feia una recollida de relats sobre el tema".

Aquest any, amb eixe mateix motiu, es repeteix la causa. "Tornem a entrar als col·legis amb un concurs de relats breus per als alumnes de 5é de Primaria. El mateix 8 de març farem entrega dels premis als relats guanyadors".

L'objectiu de la Cursa de la Dona-Vicky Foods es fomentar l'esport entre les dones i la participació en aquest esdeveniment no sols d'elles, sino també la dels homes animant a les dones durant la carrera.

La presentació dels relats breus es pot realitzar des del 20 de febrer fins al 3 de març al C/Tossal 8 en el departament d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Gandia o sol·licitar a l'organització de la Cursa de la Dona la recollida dels relats al mateix centre educatiu.

Hi haurà un 1er Premi valorat en 100€ per a material esportiu, un segon premi en 75€ i un tercer premi en 50€. A més, s'entregarà material esportiu als set finalistes. "Estem molt agraïts a l'Àrea d'Igualtat per contar amb nosaltres per a totes aquestes activitats i esperem que tinga molt bona acollida", ha conclòs Balada.