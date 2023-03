El Poliesportiu Municipal d’Oliva ja disposa d'un nou ascensor que millora l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda o amb minusvalidesa Es tracta d’un elevador hidràulic, que connecta la planta baixa amb la primera planta de l’edifici municipal.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro, ha explicat que "l’objectiu d’aquesta obra era eliminar les barreres arquitectòniques d’aquestes dependències municipals, i millorar el servei que es presta a la ciutadania". A més Yolanda Navarro ha afegit que els espais esportius han de ser llocs accessibles per a tote les persones que en fan ús, i que volen practicar esport i mantindre una vida saludable.

Per últim, la regidora ha explicat que l’obligació dels consistoris és vetlar per l’accessibilitat universal i garantir l’activitat física i l’esport per a tota la població.

Des de Serveis Esportiu Municipals s’ha instaurat un ordre de preferència per a l’ús de l’ascensor. Tindran prioritat les persones amb mobilitat reduïda. o que transporten càrregues. I la capacitat màxima d’aquest elevador és de 4 persones.

Aquesta obra, amb un pressupost de 33.310,85 €, s'ha finançat amb una aportació de la Conselleria d’Igualtat, a través d'una subvenció de 13.310,85 €, i amb recursos propis del Departament d’Esports, encapçalat per Yolanda Navarro, que ha aportat 20.000 €.