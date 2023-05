Los y las atletas tienen una cita este sábado 3 de junio con el 10K Nocturno Platja de Gandia– Memorial Toni Herreros, que este año cumple su undécima edición. La carrera está fijada a las 21 horas con inicio y final en la primera línea del paseo marítimo, a la altura del Hotel San Luis. Un 10K diferente por muchas razones. Empieza al atardecer y acaba de noche bajo la luz de la luna. Una carrera mágica y especial, ideal para hacer marca y disfrutar del Mediterráneo.

La carrera recorre prácticamente toda la playa. Un circuito muy rápido, donde cada año se da cita la élite del ‘running’. Buena parte del itinerario por una playa repleta de turistas y en un ambiente totalmente veraniego. La carrera está organizada por el Club d’Atletisme Safor Teika y forma parte del Circuit de Curses Populars de la Diputació de València.

Los deportistas también podrán disfrutar de un post carrera especial, una buena ocasión para quedarse en Gandia el fin de semana y descubrir mejor la playa y el centro histórico con todos sus atractivos turísticos. Así lo han anunciado en rueda de prensa la concejala de Deportes, Lydia Morant y el presidente del Club de Atletismo Safor Teika, Vicent Boscà. También estaba en la presentación Amparo Victoria, la viuda de Toni Herreros.

La prueba presenta novedades este año en lo que respecta al circuito, «como que resulte mucho más rápida y competitiva de cara a los participantes, con muchos de ellos procedentes de fuera de la ciudad», ha comentado Morant. Agradecer también la labor del Club Atletismo Safor-Teika por la promoción del atletismo y con la organización de esta carrera para que Gandia y la playa siga siendo referente en esta disciplina deportiva».

Habrá espectáculos como, por ejemplo, fuegos artificiales o música para animar a los corredores. También se realizará un concierto al concluir y en la bolsa del corredor, aparte de una camiseta y una medalla para todos los competidores, habrá más obsequios para que los participantes acaben contentos la carrera.

La cifra actual de inscritos supera las 1.500 personas, pero el plazo permanecerá abierto hasta mañana, 31 de mayo, a las 23:59 a un precio de 15€. «La participación femenina, como casi siempre, está en torno al 30%, por tanto estamos contentos porque año tras año la presencia de la mujer es muy importante y, además, a día de hoy, tenemos ya un 10% más de participación general que el pasado año», ha destacado Boscà.

El presidente del club de atletismo ha explicado las novedades del circuito: “Es homologado. Lo hemos cambiado para que se puedan realizar buenas marcas y sea rápido y atractivo».

La retirada de dorsales será el mismo sábado, de 10 a 14 horas y de 17.30 ha 20.30 horas en Varadero (junto al retén de la Policía Local).

Habrá cuatro cajones para realizar la salida según el tiempo previsto para completar la prueba (sub 35', sub 40', sub 45' y más 45') para las categorías a junior, promesa, senior y veteranos que conformarán la misma. Se entregarán trofeos a los primeros de la general, de cada categoría y los primeros y primeras locales.