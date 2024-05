L’exposició de l’humorista gràfic Ortifus arriba a Gandia

La Sala Tossal de Gandia acull l’exposició ‘Ortifurama valencià’, la més completa retrospectiva de l’humorista gràfic Antonio Ortiz Fuster, Ortifus, vinyetista de Levante-EMV. La mostra, organitzada pel CIG-UV, s’obri este dimarts, 7 de maig, a les 19.15 h i es podrà vore fins al 21 de juny.

L’exposició, comissariada per Álvaro Pons i Daniel Tomás, realitza un repàs del treball d’Ortifus a través dels seus personatges de sobra coneguts. Les imatges que es recullen, majoritàriament caricatures de personatges polítics, estan totalment vigents quaranta anys després de la seua realització.

L’exposició, a més, descobreix per primera vegada els personatges que Ortifus modela amb plastilina com a part del seu procés creatiu i permet acostar-se a les seues produccions més recents: una sèrie d’il·lustracions iniciades al març de 2020 i que retraten la vida a la ciutat en temps de la covid-19.

Músic de vocació, dibuixant per devoció, Antonio Ortiz Fuster, Ortifus, és per dret propi un dels referents de la cultura popular valenciana. Fer un panorama de la seua obra serà sempre impossible, per impossible selecció de la seua prolífica producció i, sobretot, perquè com ell contaria en les seues vinyetes, la paraula “panorama” no permet definir la importància i extensió de la seua presència en el dia a dia dels valencians i valencianes.

‘Ortifurama Valencià’ arriba a Gandia gràcies a la col·laboració entre el Centre Cultural La Nau, el Centre Internacional de Gandia i la Regidoria de Cultura. Es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 h a 20 hores.