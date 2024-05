Gandia presenta la novena edición de la Run For Parkinson

El domingo 26 de mayo a las 10 horas en la playa de Gandia. Esta es la fecha, al hora y el lugar para demostrar solidaridad con los enfermos y familiares del parkinson a propósito de la novena edición de la Run For Parkinson Gandia.

Se trata de una carrera no competitiva que pretende dar visibilidad a la enfermedad, que afecta a más de 200.000 personas en España. En este caso, todo lo que recaude por las inscripciones de los y las participantes se destinará íntegramente a impulsar la investigación y tener los recursos necesarios para el tratamiento.

Así lo explicaron ayer en la presentación del evento el edil delegado de Deportes de la ciudad, Jesús Naveiro; la regidora delegada de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, y la presidenta de la Asociación de Parkinson Gandia-Safor, Mari Carmen Escrivà.

La carrera discurrirá por un circuito de 5 kilómetros por el paseo marítimo de la playa con inicio y final frente al Real Club Náutico. Habrá avituallamiento líquido y sólido durante el recorrido. "Una vez más, desde el Ayuntamiento ponemos al alcance de los colectivos todos los recursos necesarios porque Gandia vuelvo a demostrar que es una ciudad solidaria", destaca el concejal Naveiro.

"La prueba pretende concienciar sobre la enfermedad, que suele empezar durante la segunda mitad de la vida, aunque en los últimos años se han dado casos en personas más jóvenes. Es muy importante impulsar la investigación y tener los recursos necesarios para el tratamiento", ha señalado la concejala Gil.

Así pues, todo el dinero recaudado irá destinado a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y las de sus familias, poniendo a su alcance recursos y tratamientos especializados, apoyando en la investigación y creando un entorno social más integrado.

El plazo para inscribirse se cerrará el viernes 24 de mayo a las 14 horas. Para hacerlo, hay que entrar a la página de www.crono4sports.es o acudir a alguno de los puntos de venta físicos (Calzados Malonda: C/Abad Sola, 90; Farmacia Vercher: C/ Benissuai, 11 i C/ Daimuz, 21; Farmacia Germanies 106: Passeig de les Germanies, 106; Tramuntana Esports: C/ Vallier, 3, i TR10 Studio: C/ Alzira, 16) y abonar 8 euros. Si el día de la carrera todavía quedan dorsales, las personas que aún quieran sumarse a la iniciativa tendrán que pagar 10 euros.

Habrá tres categorías: una absoluta masculina, una absoluta femenina y otra infantil. En cuanto a los premios, se librarán a los tres primeros deportistas clasificados de cada modalidad, así como al equipo más numeroso de la carrera.

La entrega de camisetas y dorsales se realizará el sábado, 25 de mayo, en el Centro Comercial La Vital, donde se podrán recoger en horario de 11 a 20 horas, o el mismo día de la carrera, 26 de mayo, a partir de las 9 horas.

Escrivà ha comentado que se espera reunir a, aproximadamente, 600 participantes y ha recordado que se trata de una prueba inclusiva donde pueden participar personas de todas las edades incluso con silla de ruedas. "Es una alegría muy grande ver como la gente de la Safor se solidariza con nuestra causa, nos sentimos muy apoyados", ha finalizado.