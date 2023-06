Ariel Rot es uno de esos artistas que no necesita presentación. Guitarrista, cantante, compositor y productor musical, fue miembro de las míticas bandas Tequila y Los Rodríguez. Hace 25 años emprendió su carrera en solitario con un gran éxito y en la actualidad continúa embelesando a la gente sobre los escenarios por su experiencia, talento y calidad. El rock es su sello identificativo. Este sábado se sube al escenario de Marquesa Concerts en Gandia. El concierto es a las 21.30 horas.

Usted está en la memoria colectiva musical de millones de españoles. ¿Cómo lo lleva? ¿Pesa mucho la carga o se siente agradecido?

Me sorprende. En un mundo en que se olvida todo tan de prisa, subirme a un taxi y que me digan ¿Tequila? Si habré bailado con vosotros! De repente te imaginas a ese tipo que no conoces de nada bailando con su chica y sus amigos, joven, libre, feliz…joder, tú estabas ahí… Es conmovedor. Estoy agradecido y orgulloso. Tequila abrió la puerta a muchas cosas y no solo musicales.

Viene de nuevo a Gandia... ¿recuerda las anteriores ocasiones?

Llevo más de 40 años haciendo shows por toda España, así que es muy probable que haya ido más veces de las que recuerdo. Me extrañaría no haber ido con Tequila o Los Rodríguez, pero esa etapa la tengo algo borrosa. En general, se acuerda más el publico que yo. Si que me acuerdo muy bien de los conciertos en Marquesa con banda y mis conciertos en solitario, Solo Rot, con guitarra y piano en Varadero.

¿Qué opinión le merece usted el ciclo Marquesa Concerts?

Es un sitio elegante, cuidado y bonito. Me alegré mucho cuando me enteré que volvíamos. Recuerdo haberlo pasado muy bien antes, durante y después del concierto. Un trato exquisito, un publico guapo, atento y musical. Maravilloso!.

Por cierto, ¿qué opina de los festivales que inundan la geografía española?

Hay tantos festivales con conceptos y programaciones tan distintos que no se puede generalizar. He tocado en festivales pequeños, modestos, en entornos cuidados y máximo respeto por los artistas y el publico, pero lamentablemente no abundan. A los macro festivales creo que no iría, aunque toque un artista o una banda que me encante. No sé, me parece genial que la gente se reúna y con la excusa de la música se divierta, conviva, se coloque, ligue..es un plan fantástico, pero no es mi idea de como disfrutar de un buen concierto.

Volviendo a su presencia en Gandia, ¿qué va a ofrecer a los espectadores? ¿se verá al Ariel Rot «en solitario» o recordará los míticos temas de Tequila y Los Rodríguez?

Estamos celebrando el reencuentro con la banda que me acompaño durante 5 años cuando empecé mi carrera en solitario después de Los Rodriguez, justo hace 25 años. Se ha reeditado Hablando Solo , aquel disco con el que empezó todo. Volvemos a tocar con la energía de entonces, pero todos mas curtidos como músicos. Lo estamos pasando increíble tanto fuera como dentro del escenario, se crean lazos muy potentes en la carretera. El repertorio se centra en mi carrera en solitario, que sin ser grandes éxitos sí son temas emblemáticos para mis seguidores y por supuesto hay temas importantes de Los Rodriguez que nunca dejé de tocar.

Conmemora usted los 25 años de «Hablando Solo»...¿Cómo valora todo este tiempo? ¿Cuál es la salud del rock en España en estos momentos?

Bueno, pasan muchas cosas en 25 años y resumirlos no es fácil. Aprendí nuevos oficios, hice radio, televisión, toqué con músicos increíbles, hice giras solo con mi guitarra y mi piano y aquí estoy tocando en salas y disfrutando del Rock and Roll en el estado mas puro, con caos y confusión. Aprendiendo de cada concierto, de cada solo, en cada fraseo. La vida sigue siendo generosa y estoy agradecido.