Ja està configurada la pròxima Copa Caixa Popular, l’altra gran competició per equips de la pilota d’elit juntament amb la Lliga. Per al campionat de raspall serà l’edició número IX i la XVI pel que fa a la disciplina d’escala i corda.

En el campionat de raspall participen sis pilotaris de la comarca, que són els restos Badenes i Vicent, de Xeraco, Montaner d'Almiserà i Salelles II d'Oliva, i dos mitgers, l'oliver Brisca i el xeraquer Canari.

En cada campionat s’han confeccionat huit equips, que representaran a altres tants municipis de les tres províncies. Com és norma en esta competició, i a diferència de la Lliga, la configuració ha estat feta per parelles.

En cada modalitat, les huit parelles han estat distribuïdes en dos grups, A i B, per a la disputa de la primera fase que constarà de dotze partides, tres per cada equip. En acabar esta ronda, el quart classificat de cada grup serà eliminat i els tres equips restants accediran a la segona fase.

En la segona fase, els equips començaran de zero en la seua puntuació i es tornaran a distribuir en dos grups de la següent manera: el primer i tercer classificat del Grup A, més el segon del Grup B. Per altra part competiran el primer i tercer del Grup B, més el segon del Grup A.

En cada grup, els tres equips s’enfrontaran entre si dues vegades, de manera que es disputaran un total de dotze partides. En acabar esta segona fase, els líders de cada grup aconseguiran el premi de la classificació per a les semifinals, on no s’enfrontaran.

Per a decidir els seus rivals en les altres dues places de semifinals, es jugaran dues eliminatòries que enfrontaran al segon classificat del Grup A contra el tercer del Grup B i al 2º classificat del Grup B contra el tercer del Grup A.

Després d’açò solament quedaria decidir el títol en la gran final, que es disputarà a partida única a mitjans del mes de novembre.

La IX Copa Caixa Popular de raspall començarà el dimecres, dia 13 de setembre, a la localitat de Castelló de Rugat.

En la IX Copa Caixa Popular de raspall la configuració dels grups de la primera fase i els equips és la següent: Grup A: Ian i Brisca (Ajuntament de Castelló de Rugat); Badenes i Tonet IV (Aj, el Genovés); Moltó i Murcianet (Aj. Barxeta) i Iván i Sanchis (Aj. Ontinyent).

Al grup B juguen Marrahí i Raúl (Aj. Castelló); Salelles II i Canari (Aj. Oliva); Montaner i Seve (Aj. la Llosa de Ranes) i Vicent i Lorja (Ajuntament de Xeraco).

Ian i Brisca defenen el títol de campions, donat que van ser els guanyadors de la Copa de l'any passat.

A destacar igualment la presència de dos equips representants dels Ajuntaments d'Oliva i Xeraco.