L'Ajuntament d'Oliva Oliva ha aprovat, amb els vots favorables de PRO i UCIN i l’abstenció de Compromís, PSPV-PSOE i PP, les subvencions a les associacions i col·lectius locals corresponents a 2023. El total puja a més de 425.000 euros. Els responsables d’algunes d’aquestes entitats han signat aquests convenis de col·laboració i subvencions nominatives.

Les subvencions per concurrència competitiva a les entitats esportistes locals són per al Club Bàsquet Oliva: 9.089’27 €; C. Esportiva Corriol: 995’81 €; C. Tir Olímpic Oliva: 5.716’63 €; C. Handbol Oliva: 7.256’27 €; C. Esportiu l’Espenta: 667’68 €; C. Nàutic Oliva: 4.062’09 €; C. Ritmoliva: 1.637’65 €; UD Oliva: 7.025’44 €; C. Pescadors Esportius: 1.049’16 €, mentre que la de C. Voleibol Oliva queda desestimada.

Subvencions per concurrència competitiva a tres esportistes d’elit locals, per imports de 2.000 €, 991’32 € i 689’66 €.

Subvencions per concurrència competitiva destinades a entitats de participació ciutadana: Associació Veïns Platges d’Oliva: 1.208’69 €; Associació Veïnal El Pinet: 1.155’73 €; Associació Veïnal Sector XV: 1.126’03 €; Associació Veïnal Raval-Gerreria: 1.153’12 €; Associació Veïnal i Cultural El Palau: 1.192’89 € i Associació Veïnal Sant Francesc: 1.163’54 €.

Subvencions nominatives a les següents associacions i col·lectius: Club Esportiu de Caçadors d’Oliva: 3.000 €; Associació Represaliats pel Franquisme: 2.000 €; Junta de Festers del Crist de Sant Roc: 3.000 €; Junta Local d’Associacions Falleres: 25.000 €; Junta de Festes Ntra. Sra. del Rebollet: 3.000 €; Federació de Moros i Cristians d’Oliva: 41.000 €; Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Francesc d’Oliva: 2.000 €; Associació de Bolilleres i Artesanes del Fil: 3.000 €; Associació Interparroquial Oliva: 20.000 €; Creu Roja Assemblea Local Oliva: 20.000 €; Associació El Bastidor: 20.000 €; Associació Ames de Casa i Consumidores Tyrius d’Oliva: 5.000 €; Parròquia de Sant Roc: 12.000 €; Associació Artístico Musical d’Oliva: 24.000 €; Junta de Festes de Sant Francesc d’Assís: 3.000 € i Associació del Mercat Municipal d’Oliva: 2.000 €.

Subvencions de concurrència competitiva, per a associacions Culturals i Musicals: Asociación Cultura Deportiva Ornitológica de Oliva 'El Món del Canari' 1.234'44 €; Associació Artística La Clec: 1.490'44 €; Associació 'Modern Espai Gòspel Cor': 1.652'56 €; Associació 'Agrupació Musical Cultural Nostra Senyora de la Pietat': 1.760'98 €; Asociación Banda de Cornetas y Tambores de Oliva: 1.755'00 € i Associació Cultural Carrer Sant Domènech: 830 €

Subvenció de concurrència competitiva Memòria Democràtica: Associació Represaliats del Franquisme: 1.270 €

Subvencions nominatives: Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva: 12.000 €; Associació de Comerciants d'Oliva ACCO: 25.000 €; Associació Cultural Centelles i Riusech: 6.000 €; Associació Cultural Francisco Brines: 24.000 €; Associació Artístico Musical d'Oliva: 24.000 €; Parròquia Santa Maria d'Oliva: 12.000 €; Parròquia de Sant Roc: 12.000 €; Associació Hospitalaris Nostra Senyora de Lourdes: 1.000 €; Associació Parkinson Gandia Safor: 3.000 €; Associació Col·lectiu Obertament: 2.500 €; Centro de Acogida San Francisco de Asís: 3.000 €; Fundació Migres: 2.000 € i Associació de Voluntaris en defensa d'animals maltractats i abandonats (VEDAMA): 35.000 €

Subvencions per concurrència competitiva a entitats d'acció social: Asociación ASAEM Salud Mental de la Safor: 5.090'05 €; Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Safor: 4.000 €; Creu Roja Oliva: 5.107'36 i Asociación Fibromialgia de la Safor AFISA: 3.257'67 €

Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva i delegada de l’àrea de Participació Ciutadana i Gent Gran, ha comentat que «ens ha costat molt, però hem aconseguit que les nostres associacions puguen tindre aprovades les subvencions de 2023 que els corresponen. Recordem que les subvencions ens les vam trobar a 0, i vam haver d’aprovar una modificació de crèdit de 317.000 € al mes de juliol per poder pagar-les. Així, a partir de gener, ja podran aportar les factures per a justificar la subvenció. I també durant els primers mesos del 2024 ja podran sol·licitar la subvenció corresponent a l’any, ja que tindrem el pressupost del 2024 també aprovat. D’aquesta manera, podrem començar l’any amb els comptes aclarits i actualitzats. Que les nostres associacions i col·lectius estigueren ben atesos ha estat un dels nostres principals objectius des del principi de legislatura, perquè estem parlant dels nostres veïns, de les activitats que donen vida al poble», afegint que "hem complit amb la nostra paraula, hem signat les subvencions del 2023 abans que s'acabara l'any i també hem inclòs les del 2024 en el pressupost de l'any. Les associacions saben que estem al seu costat perquè són el motor econòmic i social de la nostra ciutat, i no només amb les subvencions. Hem de tindre present que el consistori sempre col·labora en tots els actes organitzats pels diferents col·lectius".