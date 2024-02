Quique Llopis Doménech corre este viernes, 2 de febrero, su primera carrera de 2024, el año de los grandes retos, sobre todo el de participar en los Juegos Olímpicos de París. El debut será en la ciudad francesa de Miramas en una reunión internacional de la categoría plata, World Athletics Indoor Tour Silver. El de Bellreguard correrá los 60 metros vallas, prueba de la que es el actual plusmarquista español.

Su entrenador, el gandiense Toni Puig, asegura sobre el estado de forma del vallista que "nunca habíamos tenido ningún invierno como este. Siempre ha habido problemas de lesiones y este año hemos gozado de continuidad en la preparación. En esta campaña hemos entrenado muy bien, 20 días en Sudáfrica, donde Quique ha mejorado la salida de tacos con la ayuda de otros técnicos de la RFEA, y después en Tenerife 10 días de maravilla, con una temperatura ideal y con compañeros para Quique como Kevin Sánchez y Léo El Achkar. Todo ello con la vista puesta en el Campeonato Mundo de Glasgow en pista cubierta. El objetivo no es hacer marca el primer día, sino estar en forma en las grandes citas, la primera de ellas en el Mundial".

La marca de la primera carrera, añade Puig, "no se puede saber porque depende de muchos factores como los rivales o la salida de tacos. Este primer test competitivo es para quitarse el polvo de encima después de tanto tiempo sin competir. El año pasado competimos mucho y este año hemos decidido entrenar más y no competir tanto. Ahora vienen tres pruebas seguidas, después el Campeonato de España y, finalmente, el Mundial. La meta es que en dos o tres semanas tenga la forma para poder ir a Glasgow con garantías. No sería normal hacer la mejor marca en la primera carrera del año".

Comenta Puig que "no creo que Quique tenga ningún problema para hacer la mínima del Mundial. En la segunda competición en Francia, ocho días después de la primera, podrá estar mejor. En el GP Ciutat de València también lo hará bien, pero aquí tiene rivales de menor entidad, es a nivel del mar y la pista no es tan rápida como otras...A pesar de lo que te he dicho, Quique está para hacer cualquier cosa, eso es evidente. Después las cosas salen o no. Buscamos la puesta a punto para el Mundial y allí intentar ser finalista, que no lo ha sido nunca".

El cambio de equipo de Quique Llopis (este año ha fichado por el Team Adidas) "no nos afecta en absoluto. Entrenamos igual vista la camiseta que vista. A él, personalmente, le supone una mejor remuneración económica, pero a nivel de entrenamientos no influye para nada", destaca el entrenador.

Toni Puig asegura que ve a Llopis "muy centrado, pero sigue siendo un atleta muy joven que aún está lejos de su madurez deportiva. Hay que darle tiempo para llegar a donde queremos llegar".

Sobre el papel del propio Toni Puig como coordinador de los equipos de relevos del Team España (Real Federación Española de Atletismo, el técnico apunta que "lo primero es clasificarlos para el Mundial de Glasgow. Somos los actuales subcampeones del mundo bajo techo, tenemos un nombre y ese es el primer gran objetivo. Los atletas de los relevos han demostrado en las concentraciones que están muy bien. El gran objetivo de este año es ir a los Juegos Olímpicos de París pero esto pasa, primero, por ir al Mundial de relevos que será en Bahamas con 32 países en liza y conseguir una de las 14 plazas (o 2 de repesca) que dan el pasaporte olímpico. No se pueden hacer pronósticos, pero tenemos nivel para pelear por todo y estar en los Juegos".