Padres del Roís de Corella de Gandia denuncian la paralización del Edificant: "Llevamos dos años de abandono"

La AMPA del colegio público Roís de Corella de Gandia ha denunciado este martes, a través de un comunicado, el estado “lamentable” en el que se encuentra este centro educativo, ya que hace dos años que empezaron unas obras de reforma dentro del plan Edificant, pero estas se paralizaron a los dos meses de iniciarse, al entrar la empresa adjudicataria en concurso de acreedores.

“La constructora abandonó el proyecto dejando vallas provisionales, agujeros en tierra, alcantarillados abiertos, cañerías rotas y parte del patio inutilizado”, y esto puede entrañar “graves peligros para el alumnado”, según advierte la asociación de madres y padres.

Las obras empezaron en julio de 2022 y fueron adjudicadas a la empresa Construcciones y Desarrollo Tudmir, por un importe de 943.563 euros. “En octubre de ese año se paralizaron después de que la empresa constructora renunciara al contrato por estar en situación de preconcurso de acreedores. Tan sólo se había ejecutado un 20% del proyecto, quedó tan mal que en diciembre el ayuntamiento se vio obligado a ejecutar una obra en precario de casi 50.000 euros para garantizar el funcionamiento del centro y eliminar algunos de los peligros provocados por las obras”, apuntan.

La presidenta de la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), Almudena Escrivà, considera que los padres han pasado “demasiado tiempo esperando y ya hemos comprobado que si no nos movilizamos podemos estar esperando dos años o más sin que cambie absolutamente nada. Al contrario, que todo vaya a peor deteriorándose. Y no lo consentiremos porque no es digno, no es justo y ni siquiera es seguro para nuestros hijos”.

Algunas de las deficiencias en imágenes remitidas por la AMPA. / Levante-EMV

Señala que en febrero salieron por el barrio en una pequeña manifestación para denunciar la situación “pero ahora daremos un paso más, el 26 de marzo nos sumaremos a la concentración en València convocada por la federación valenciana de AMPA para denunciar la paralización y los recortes del plan Edificant en numerosos centros, y el mismo día saldremos a la calle en Gandia”.

El comunicado de la AMPA también recoge declaraciones de la directora del colegio, Rosana Súñer, quien asegura que “es indignante que tengamos que estar en estas condiciones, porque estamos mucho peor que cuando empezaron las obras”.

Otra de las obras a medio hacer. / Levante-EMV

Añaden que el equipo directivo ha intentado durante meses obtener información de la Conselleria de Educación sobre si habrá un nuevo proceso de adjudicación, y también les constan gestiones desde el Gobierno local en el mismo sentido, pero no ha habido ninguna respuesta.

Según la AMPA esta semana está prevista una visita al colegio del alcalde, José Manuel Prieto, acompañado de técnicos municipales para comprobar de primera mano la situación. En la escuela estudian 450 niños y hay 60 trabajadores.