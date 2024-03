Lo más leído por los gandienses en 2023

La cuarta entrega de Carmen Mola sobre la inspectora Elena Blanco, la novela negra «Las madres» (Alfaguara), y un libro de autoayuda sobre cómo superar la ansiedad fueron los libros más prestados en la red de Bibliotecas de Gandia durante el año 2023.

Muchos títulos se repiten con respecto a la lista de 2022, de hecho el de autoayuda, «Sin miedo: el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional», de Rafa Santandreu, también fue el primero en 2022 entre las obras de no ficción.

Diferenciado por lenguas, el libro más prestado en valenciano fue una novela juvenil, «D’aquí a la maternitat» (Crüilla), de Dav Pilkey, el mismo autor que ocupa la tercera plaza con otra obra, «Atrapa’n 22». Pilkey también fue el autor más leído en valenciano en el año 2022. En segundo lugar está el ensayo «Un afer europeu» (Edicions 62), de Jordi Sebastià.

En castellano la primera posición es para la ya citada «Las madres», de Carmen Mola. En segunda posición está «Esperando al diluvio» (Destino), de Dolores Redondo, y la medalla de bronce es para Javier Castillo por «El cuco de cristal», (Suma de Letras).

En literatura juvenil los mangas de la editorial Norma y las historias que se inspiran en la estética del videojuego «Minecraft» acaparan los primeros puestos. En ese «top ten», dato para reflexionar, sólo hay un autor de nacionalidad española, en este caso autora, la mallorquina Joana Marcús, de ciencia ficción y romance.

En cuanto al audiovisual el cedé más solicitado fue un recopilatorio de música electrónica, aunque se cuela «Raval» de Zoo entre los diez primeros; la película más vista fue «Alcarrás» y la serie más prestada fue la saga de «Juego de tronos».

La red de Bibliotecas de Gandia tramitó 94.649 préstamos en 2023 y dispone de 148.843 fondos. Cuenta con 53.692 socios, y ocho mil seguidores en sus redes sociales. Durante 2023 la red estuvo abierta durante 294 días, lo que hace un total de 2.874 horas, además de 257,5 horas por la ampliación horaria por los exámenes.

‘A un tir de pedra’ lidera la Sección Local

En la Sección Local de la Biblioteca Central de Gandia se custodian todas las publicaciones de la historia reciente vinculadas a la Safor, bien porque hablan de Gandia y comarca, o porque se trata de autores nacidos en la misma. En esta clasificación en 2023 siguió triunfando la escritora gandiense de novela romántica Elísabet Benavent, que tiene tres títulos entre los diez primeros, uno menos que en 2022.

Pero en 2023 fue destronada por Òscar Martí, Vicent Cervera, David Gomar y Xavier Cervera, los autores de «A un tir de pedra les més belles sendes de la Safor», (Bullent) que ya va por su sexta edición y ocupó la primera plaza, desplazando a «Todas esas cosas que te diré mañana», (Suma, 2022), de Benavent, que fue segunda. En tercera posición entró en lista «Els sobrenoms de Gandia» (CEIC, 2023), de Emili Selfa.

Le siguieron, por orden, «Un cuento perfecto», de Benavent; «Nits de Contes al Palau» (Lletra Impresa), de Rafa Gomar; «La Casa de la Marquesa», coordinado por Lluís Romero; «Historia de Gandia : siglos XIII-XX», de Jesús Alonso, «Los abrazos lentos», de Benavent; «Revolució i guerra a Gandia» (La Xara), de Antonio Calzado; y «Un afer europeu», (Ed. 62), de Jordi Sebastià.

Los más prestados en 2023

Ficción

1) Las madres, de Carmen Mola (Alfaguara, 2022)

2) Esperando al diluvio, de Dolores Redondo (Destino, 2022)

3) El cuco de cristal, de Javier Castillo (Suma de Letras, 2023)

4) Todo arde, de Juan Gómez-Jurado (Penguin Random House, 2023)

5) Historias de mujeres casadas, de Cristina Campos (Planeta, 2022)

6) Cuando era divertido de Eloy Moreno (Ediciones B, 2022)

7) Lejos de Luisiana, de Luz Gabás (Planeta, 2022)

8) El camino del fuego, de María Oruña (Destino, 2022)

9) Violeta, de Isabel Allende (Plaza & Janés, 2022)

10) Indira, de Santiago Díaz (Reservoir Books, 2023)

No ficción

1) Sin miedo: el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional, de Rafa Santandreu (Grijalbo, 2021)

2) Encuentra tu persona vitamina: en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, de Marian Rojas Estapé (Espasa, 2021)

3) Auxiliar Administrativo/a de Corporaciones Locales (MAD, 2022)

4) Estar bien aquí y ahora, de Luis Rojas Marcos (HarperCollins Ibérica, 2022)

5) Subalterno/a: [Corporaciones Locales: Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars] (MAD, 2022)

6) Cualquier tiempo pasado fue anterior, de Nieves Concostrina (La Esfera de los Libros, 2021)

7) Hábitos atómicos: un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos, de James Clear (Paidós, 2020)

8) ¡Es la microbiota, idiota!: descubre cómo tu salud depende de los billones de microorganismos que habitan en tu cuerpo, de Sari Arponen (Alienta, 2021)

9) Padre rico, padre pobre, de Robert T. Kiyosaki (Debolsillo, 2020)

10) Todo lo que tienes que saber sobre la vida, de Enrique Rojas (Espasa, 2020)

Infantil

1) Invisible: cuentos para contar entre dos, de Eloy Moreno (Nube de Tinta, 2022)

2) Tan iguals com especials, de Sally Rippin (Montena, 2022)

3) Una carta, de Irene Verdú (Bromera, 2022)

4) Embolic a la biblioselva, de Irene Verdú (La Galera, 2022)

5) Monstruo azul, de Olga de Dios (Apila, 2020)

6) Por una mosca de nada, de Gracia Iglesias (Canica Books, 2018)

7) Super Alma en acción, ilustraciones de Isabel Lozano (Destino, 2020).

8) Mortina: una historia para morirse de risa, de Barbara Cantini (La Galera, 2020)

9) La colla dels 11, de Rocío Bonilla (Bromera, 2022)

10) Garfunkel en directe!, de Jaume Copons (Combel, 2022)

Juvenil

1) Guardianes de la noche, de Koyoharu Gotouge (Norma, 2016)

2) The Promised Neverland, de Kaiu Shirai (Norma, 2021)

3) Tokyo Ghoul, de Sui Ishida (Norma Editorial, 2015)

4) El club de las canguro: el desengaño de Claudia, de Gabriela Epstein (Maeva Young, 2023)

5) Los Compas vs. Hackers, de Mikecrack, El Trollino, Timba Vk (Martínez Roca, 2022)

6) Después de diciembre, de Joana Marcús (Montena, 2022)

7) Arta contra el alien máximo, de Arta (Montena, 2023)

8) Pokémon súper extra deluxe: guía esencial definitiva (Montenta, 2021)

9) Coraje, de Raina Telgemeier. (Maeva,2020).

10) Caty la cuidadora de gatos, de Colleen A F Venable. (Maeva Young, 2020)

Los cedés más prestados

1) Maxima FM compilation (Universal Music, 2011)

2) Aniversario, de Reincidentes (Reincidentes, 2013)

3) Paisajes electrónicos, 1982-1992, de Radio Futura (BMG Music Spain, 2004)

4) Clásicos populares: 25 años (Radiotelevisión Española, 2001)

5) Sin mirar atrás, de David Bisbal (Universal Music Spain, 2009)

6) De Alaska a Fangoria, de Alaska (Emi, 2004)

7) Edith Piaf (Editorial Nobel, 2006)

8) This is it, de Michael Jackson (MJJ Productions, 2009)

9) Simplemente amor. Amor.com, de Camela (EMI, 2011)

10) Raval, de Zoo (Propaganda pel Fet!, 2017)

Películas

1) Alcarrás, de Carla Simón (Karma Films, 2022)

2) Cerdita, de Carlota Pereda (Morena Films, 2023)

3) Modelo 77, de Alberto Rodríguez (Divisa Home Video, 2022)

4) Bullet train, de Zak Olkewicz (Columbia Pictures Industries, 2022)

5) Black Phone, de Scott Derrickson (Universal, 2022)

6) Viaje al Paraíso, de Ol Parker (Universal, 2022)

7) El acontecimiento, de Audrey Diwan (Karma Films, 2022)

8) As bestas, de Rodrigo Sorogoyen (A Contracorriente, 2023)

9) Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa (Karma Films, 2022)

10) Elvis, de Baz Luhrmann (Warner Bros, 2022)

Series

1) La casa del dragón: Juego de tronos, de Ryan Condal (HBO., 2022)

2) The chosen. Temporada 1, de Dallas Jenkins (A Contracorriente, 2022)

3) 30 monedas: el mal tiene un precio, de Álex de la Iglesia (Warner Bros, 2022)

4) The last of us. Primera temporada completa, de Craig Mazin (HBO, 2023)

5) Twin Peaks. Edición definitiva, David Lynch (Paramount Home Entertainment, 2007)

6) The crown, de Peter Morgan (Sony Pictures Entertainment Iberia, 2017)

7) Narcos. Primera temporada, de Chris Brancato (Savor, 2016)

8) Antidisturbios. Serie completa, de Rodrigo Saragoyen i Isabel Peña (Divisa, 2020)

9) Patria: todos somos parte de esta historia, de Aitor Gabilondo (Warner Bros, 2020)

10) V: la colección completa, de Kenneth Johnson (Warner Bros, 2008)

