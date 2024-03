Espí: "Mi objetivo es ser campeón de Liga con el Juvenil; mi ilusión sería subir a 1ª con el Levante UD"

"Aquellos días fueron un sueño para mí. Resultó todo tan rápido que no me dio tiempo a asimilarlo. Ahora ya lo veo todo de otra manera porque he intentado normalizar lo más rápido posible aquella situación que viví". Son palabras de Carlos Espí Escrihuela, futbolista del Levante UD natural de Tavernes de la Valldigna que en el pasado mes de febrero vivió una semana frenética.

El delantero centro y goleador del juvenil de División de Honor Nacional del Levante UD fue convocado por primera vez con el primer equipo "granota" para el partido de 2ª A ante el Leganés del 9 de febrero, aunque no llegó a debutar.

Tres días después recibía la noticia de su primera convocatoria con la selección nacional de España de la categoría sub19 para dos partidos amistosos ante Noruega.

El domingo día 18 de febrero debutaba con el conjunto levantinista en partido oficial de 2ª división en el campo del Racing de Ferrol, saliendo desde el banquillo, y el martes, 20 de febrero, se estrenaba con "La Rojita" sub19 de titular y, además, fue el autor de dos goles.

Espí explica que el único sinsabor de aquellos días fue la eliminación de la Copa del Rey de Juveniles. "Perdimos en Oviedo por 1-0 y, sin tiempo para descansar, al día siguiente me llamaron para entrenar con el primer equipo y me convocaron para el partido ante el Leganés en el Ciutat de València", recuerda.

Dos días después le convocaron para la selección y finalmente debutó con el Levante UD en el campo del Racing de Ferrol, "donde disputé los últimos diez minutos más la prolongación. Ese partido lo tengo marcado en la memoria para siempre. Calleja fue el entrenador que me hizo debutar"

El jugador vallero asegura que "el primer encuentro con la selección fue inolvidable. Vinieron a verme a Benidorm todos mis amigos, la familia y, encima, hice el mejor partido que podía hacer con dos goles".

Ahora, pasado ya un tiempo, "ya estoy de nuevo en la tierra. He intentado normalizar rápido esta situación que viví", destaca Carlos.

Sobre la repercursión que tuvo su debut con el primer equipo y la selección española comenta que "fue especial por parte de mis amigos y mi familia. A la gente de Tavernes también la veo ilusionada, me felicita, al igual que los entrenadores que he tenido o los padres de los jugadores con los que he coincidido. Todos se interesan por mí. Incluso algunos niños de la base de la UE Tavernes me han pedido hacerse alguna foto conmigo. Es una experiencia gratificante".

Volviendo a la actualidad, Carlos ha marcado 14 goles con el juvenil, 11 en liga y 3 en Copa, pero es que también ha debutado y marcado 3 tantos con el filial levantinista en Tercera RFEF a los que hay que sumar los 2 que anotó con la selección. En total, en esta temporada acumula 19 goles.

Espí afirma que "yo me siento jugador del equipo juvenil del Levante UD". Sus objetivos inmediatos son ganar la Liga de División de Honor y ayudar, "si me llaman, al filial y al primer equipo a clasificar para los play-off de ascenso".

Por otra parte, su ilusión sería tener más minutos con el primer equipo y "subir a Primera División con el Levante UD". Tengo contrato, renové hace poco y estoy muy contento aquí porque me siento muy a gusto y valorado".