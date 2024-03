És 27 de març, Dia Mundial del Teatre. Per nosaltres, és un dia d’encontre. Aquest dia ens dona la possibilitat de parar, per un moment, la vertiginosa velocitat de les nostres vides artístiques (com diu Laura: «El teatre és acció, estimades») per abraçar-nos, compartir els últims projectes i plans futurs. És molt reconfortant sentir eixa sororitat entre escoles, perquè de vegades la sensació de solitud té un pes considerable en el nostre dia a dia.

Parlem del món i és inevitable sentir un poc enfosquida la celebració d’enguany perquè som totalment conscients que hi ha diversos indrets on els artistes han hagut de canviar guions per armes, i les morts no són fingides sinó ben reals. Parlem de les escoles de teatre com un espai segur per a les persones i la societat (entre les tres tenim alumnes que van dels 4 als 99 anys); un espai on tot el que participe ho faça vivint en el respecte, l’escolta, el companyerisme, l’exploració personal i l’empatia. Un espai on poder experimentar amb llibertat per trobar-se a sí mateix i descobrir «l’altre». En una societat cada vegada més individualista, nosaltres somiem amb transformar «illes solitàries» en «continents acolorits» mitjançant el teatre. És una tasca titànica, sí, però no impossible.

Raquel, la professora de l’escola del Teatre del Raval implica als alumnes en la creació dels guions i vestuari del taller que mostraran a final de curs, i el joc és la peça que vertebra tot el treball del curs per arribar a allò que volen contar dalt de l’escenari els xiquets i xiquetes. Laura en Act and Play genera un espai propici per trobar-se, per crear junt a persones sensibles que tenen les mateixes inquietuds. Sobretot pel que fa als adolescents, aconsegueix que se n’adonen que no tenen cap problema o mancança, sinó que en ser artistes tenen una forma d’expressió diferent, especial. Ruth a l’Escola Teatre Serrano treballa potenciant les virtuts artístiques que cadascú té de manera natural, inclús de vegades els ha de convèncer que eixes virtuts realment estan ahí amagades en cada alumne, i busca que els alumnes puguen reaprendre a jugar com quan érem menuts tot buscant una interpretació orgànica.

Tot cobra sentit per nosaltres quan veus un grup d’éssers humans treballar junts, amb tota la seua bondat, per traure endavant una obra de teatre; de debò que penses que tot és possible, i veus clarament totes les coses meravelloses que tenen els teus alumnes. Fins i tot aconsegueixes que alguns comencen a fer les seues primeres passes al món professional. I tot açò és possible perquè se senten escoltats, segurs, reforçats, vàlids... Nosaltres els hem acompanyat en eixe camí, hem propiciat eixe context per fer-los créixer i els hem donat ales acompanyant-los a veure teatre, quant més variat millor.

Treballem de valent, de manera silenciosa (la feina és molta) per fer del món un lloc millor on cadascú puga ser la millor versió que vulga ser. Som tres escoles que portem el nom de Gandia més enllà de la comarca de la Safor. Treballem per oferir als nostres alumnes una pedagogia teatral de qualitat. I ho fem per estima i compromís amb totes les persones que cada dia creuen les nostres portes.

Som tres dones de teatre que hem aprés de grans dones creadores, i sabem que el camí és teixir xarxa amb altres dones creadores per generar oportunitats i dignificar el treball que fem i fan. Vivim el teatre com una història d’amor a la vida que naix i creix a les nostres escoles. I aquesta història la volem compartir amb vosaltres. Veniu a veure’ns, passeu per les escoles de teatre de Gandia, participeu. La vostra vida no serà mai més la mateixa, serà millor.

Hui és el Dia Mundial del Teatre i, com cada any, l’Escola del Teatre Raval, Escuela de Teatro Act and Play i l’Escola Teatre Serrano ho celebrarem juntes i amb els nostres alumnes pels carrers de Gandia. Ens emociona retrobar-nos amb el públic que veniu als teatres i volem sorprendre als que encara no s’heu atrevit a seure en la butaca. Veniu amb nosaltres?

Llarga vida al teatre!