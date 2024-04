Educación saca del Edificant los dos mayores proyectos de la Safor y los asume directamente

El director general de Infraestructuras Educativas de la Generalitat, Rafael Valcárcel, completó ayer un pequeño "tour" por la Safor con el objetivo de repasar los proyectos que su departamento, la Conselleria de Educación, tiene pendientes en la comarca. Estuvo, en concreto, en Gandia y Tavernes de la Valldigna, donde anunció que su departamento asume directamente la gestión de los dos mayores proyectos del Edificant en la comarca, el instuto de FP Integrada en la capital de la Safor y el IES Jaume II "el Just" del municipio vallero.

Su primera parada fue Gandia, donde se reunió con el alcalde, José Manuel Prieto, la concejala de Educación, Esther Sapena, y la responsable de FP y Universidades, Elena Moncho. El encuentro tenía una cuestión principal sobre la mesa: el proyecto de construcción del edificio que de FP integrado que se anunció durante la pasada legislatura y que incluso ya está creado administrativamente. Se trata de una obra de 23 millones de euros, cuya principal novedad respecto a la gestión que se estaba llevando a cabo hasta ahora es que a partir de ahora lo asume por completo la propia conselleria.

En los últimos días de la pasada legislatura la Generalitat aprobó la delegación de competencias para que la administración municipal gandiense pudiera gestionar los trámites para la construcción del instituto basándose en la forma de funcionar del plan puesto en marcha por el Botànic.

Ahora, para que la Conselleria de Educación pueda seguir ahora con la tramitación habrá que revertir ese trámite. Para ello ambas entidades suscribirán un convenio de conformidad por el que el ayuntamiento renuncia a seguir con la tramitación en favor de la conselleria. Valcárcel se ha comprometido no solo a mantener los plazos establecidos desde el principio, sino que incluso podrían reducirse.

El alcalde, para asegurarse de que el proyecto no se detiene, ha pedido al representante de la conselleria que dirige José Antonio Rovira la firma de un protocolo antes de finales de mes con los compromisos para la licitación de la redacción del proyecto, del inicio y ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el plazo previsto para la finalización de las obras es de 5 años. Prieto ha señalado que se trata de una infraestructura "estratégica" para la ciudad.

"Debemos marcarnos plazos, desde la buena cooperación entre las dos Administraciones, para hacer realidad un proyecto que tiene una gran demanda, es una prioridad política de primer orden para el Ayuntamiento de Gandia y para la Generalitat, y siempre con el apoyo y colaboración de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor", ha indicado Prieto.

El mismo plan para Tavernes

Posteriormente ha hecho parada en Tavernes de la Valldigna. Allí se ha reunido con la alcaldesa, Lara Romero, a quien ha confirmado, como ya se anunció al final de la pasada legislatura con el Botànic, que el instituto Jaume II "El Just" no será derruido y vuelto a levantar después, sino que será sometido a una rehabilitación integral. Junto con el centro de Gandia son los dos proyectos más cuantiosos de la Safor de los que estaban incluidos en el pla Edificant para la Safor.

Para este IES estaba prevista, en principio, una inversión de 11 millones de euros, que es la partida que se consignó en su momento por parte de la Conselleria de Educación, aunque esta cantidad podría variar dependiendo de los costes o de cómo se dimensione el nuevo proyecto. Y es que, como había anunciado horas antes en la capital de la Safor, el centro de secundaria vallero también saldrá del Edificant y será asumido de manera directa por la Conselleria de Educación.

La alcaldesa ha explicado, en conversación con Levante-EMV, que el siguiente paso será "dar de baja la delegación de competencias" que se había hecho al ayuntamiento para la tramitación del proyecto, y también la partida económica. Ese dinero servirá ahora para "suplir el incremento que sufrirán los proyectos de resto de centros educativos del municipio", el Sant Miquel, Magraner, Divina Aurora o el IES La Valldigna entre otros, que sí que continuarán sus trámites a través del Edificant.

En principio, según trasladó Valcárcel al Gobierno local de Tavernes, se mantiene el plazo de unos cuatro años previsto desde el principio para que el centro sea una realidad. Ahora la pelota está en el tejado de la Generalitat, que tendrá que licitar la redacción del proyecto de obra y gestionar toda la tramitación.

De hecho, explicó Romero, el ayuntamiento ya ha solicitado un incremento de 1,5 millones de euros en el proyecto del colegio Sant Miquel para suplir la subida del precio de los materiales de los últimos años.

"La intención es que se lleven a cabo las obras con la máxima celeridad. Desde que accedimos al Gobierno local hemos destinado a una persona para que se dedique de forma íntegra a los proyectos del Edificant y ahora hemos habilitado otro perfil técnico que revisará todo el tema e instalaciones dentro de los proyectos, algo que estamos haciendo con recursos propios del ayuntamiento", detallaba Lara Romero.

La alcaldesa ha agradecido el trato que les ha prestado Valcárcel: "Ha cumplido en venir a Tavernes como se había comprometido el día que estuvimos en su despacho. Se implicó y eso es de agradecer el buen trato recibido".