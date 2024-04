El Club Voleibol Gandia continúa de dulce

Espectacular está siendo la temporada de los equipos del Club Voleibol Gandia. Cada fin de semana uno o varios éxitos y este, que xcaba de pasar, no iba a ser menos.

Por un lado, el infantil femenino se clasifica también para la final autonómica siguiendo los pasos de las cadetes y juveniles, que tienen asegurada su presencia en el Campeonato de España tras ser subcampeonas de la Comunitat Valenciana.

Las infantiles consuman su primer objetivo tras dos contundentes victorias por 3-0, primero de visitantes el viernes y el domingo de locales en Gandia, en ambos casos frente al CV Villena. La final autonómica se disputará el fin de semana que viene en Xàtiva.

El equipo dirigido por David Martí podrá participar también en la final tras una temporada de menos a más en la que no han dejado de luchar para conseguir este pase desde la zona de permanencia, con mucho esfuerzo y compromiso.

Por otra parte, están los séniors, segundos de la Liga, que han accedido a la final de ascenso a categoría nacional por segundo año consecutivo. La fase se disputará en el Campello.

El alevín masculino del CV Gandia en el Autonómico / Levante-EMV

Y no hay que olvidar a los pequeños del club, los alevines, que no han querido ser menos, consiguiendo una cuarta posición en la categoría masculina y una quinta posición en femenino en el campeonato autonómico que se disputó este sábado en Cheste.