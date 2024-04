Vicent i Seve arrasen en la final del Trofeu Filósofo de Piles

No es va produir la batalla esperada en la final del Trofeu Filósofo de raspall Pro1, celebrada ahir al trinquet Ciscar de Piles. Vicent i Seve superaren amb claredat, en partida sabatera (25-0), a Ivan i Canari en la cita que decidia el títol.

En una confrontació curta en què l’equip roig es va vore superat en tot moment pel blau, el tàndem format pel de Xeraco i el de Castelló s’emportaren el títol de campions.

Sols algunes flamerades d’Ivan varen posar el picant en algun tram però, després, quedava el recital de Vicent i Seve, molt còmodes en tot moment davant un trinquet de Piles que va viure l’ambient de les grans cites, amb una final que havia alçat gran expectació després del bon paper de la majoria dels finalistes en l’última Lliga CaixaBank de raspall.

Dissabte al Trinquet de Bellreguard no hi va haver finalment l'enfrontament entre els campions de la Lliga CaixaBank perquè les circumstàncies van obligar a que el trinqueter els alineara junts. Al remat, Montaner i Tonet IV van jugar i guanyar davant Ximo, Canari i Bossio per 25-05.

Aquest dilluns al Trinquet de Xeraco juguen Vicent i Murcianet contra Montaner i Seve amb 100 euros de premi per als guanyadors de la confrontació. Abans, a les 17 hores, Chulià i Cris vs Gilabert i Peiró.

Raspall Femenía Pro

En la Copa Diputació d’Alacant de raspall femení Pro1, Irene, Júlia i Joana es varen acomiadar de la competició amb un triomf meritori davant Eirka, Amparo i Isabel, en partida disputada després de la cita d’escala i corda. El marcador final va reflectir 25-15. D’esta manera, les d’Irene, sense opcions d’arribar a la final, deien adéu la competició amb una victòria.

Dimarts, a Dénia, jugaran abans de la semifinal d’escala i corda Victoria, Noelia i Mireia contra Aina, Myriam i Marina. La gran final enfrontarà diumenge a Pedreguer a l’equip d’Erika contra Ana, Anabel I Fanni.