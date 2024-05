¿Cuántas colas son necesarias para limpiar la carretera de Gandia a Palma?

Numerosos usuarios de la carretera CV-686 que comunica Gandia con Palma de Gandia pasando por el Real de Gandia no salen de su asombro, y, en realidad, no les falta razón. En un tramo de apenas tres kilómetros operarios de la Generalitat están limpiando las cunetas y realizando otras labores de mantenimiento, pero lo que enerva a los sufridos conductores es que para ello se necesiten tantos días y, consiguientemente, tantos kilómetros de colas.

Los trabajos que se iniciaron la semana pasada se están ejecutando entre la rotonda que conecta la CV-686 con la CV-60, a la altura de Palma de Gandia, y la rotonda de acceso al Real de Gandia.

Provistos de maquinaria y vehículos especiales, los operarios proceden a cortar el tráfico en ambos sentidos, de forma intermitente, lo que provoca largas colas día sí y día también.

«¿Cuántos días serán necesarios para limpiar las cunetas», se preguntaba este mediodía uno de los conductores que hacía cola a la altura de la urbanización del Tossal, donde confluyen los términos del Real y de Palma de Gandia. Para colmo, según aseguraba este sufrido ciudadano, los cortes se producen casi siempre a la misma hora.

Además de retirar basura y vegetación de las cunetas, en ese tramo de tres kilómetros se ha renovado la pintura de barandillas y otras mejoras. La crítica no llega por esas acciones, que obviamente son periódicas y necesarias, sino por qué no se hacen en uno o dos días para no generar tantas molestias.