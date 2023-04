Las condiciones climáticas extremas, como sequías, huracanes, incendios o inundaciones son cada vez más comunes y amenazan la sostenibilidad de nuestras sociedades. Este es un problema global que requiere la acción de todos los sectores de la sociedad en todo el mundo. La conservación de nuestro futuro depende de nuestra capacidad para coordinarnos y vivir en equilibrio con nuestro entorno. Tanto las instituciones públicas como las empresas tienen la responsabilidad de abordar esta crisis climática. Se trata de una responsabilidad compartida, pero también de una oportunidad.

Así se percibe este gran reto desde AstraZeneca que trabaja con el fin de abordar los mayores desafíos del mundo actual, desde el cambio climático hasta el acceso a la atención médica y la prevención de enfermedades, aprovechando el poder de la ciencia y la innovación para tener un impacto positivo en la sociedad, los sistemas de salud y el medio ambiente. La contaminación atmosférica afecta directamente a nuestra salud, pero cuidar el medio ambiente puede prevenir enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas. Un diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento pueden prevenir costosos tratamientos médicos y hospitalizaciones.

Para ello la compañía ha volcado su compromiso para garantizar un futuro saludable y sostenible a través de diversas iniciativas centradas en tres pilares fundamentales: favorecer el acceso a la sanidad, la protección del medio ambiente y fomentar la ética y transparencia.

Respeto al medioambiente

Como empresa del sector sanitario, AstraZeneca ha estado desarrollando soluciones innovadoras para reducir su impacto ambiental y fomentar un sistema de salud respetuoso con el clima. La compañía ha asumido un fuerte compromiso climático a través de iniciativas como el plan global Ambition Zero Carbon, a través del cual se compromete a lograr cero emisiones de carbono en sus operaciones globales para 2025 y garantizar una huella de carbono negativa en su cadena de valor para 2030. Es decir, no solo no contaminar, sino contribuir a la recuperación del clima. Además, AstraZeneca se ha sumado a la iniciativa EUGoGreen, cuyo objetivo es alcanzar una flota de vehículos corporativos en Europa compuesta exclusivamente por coches híbridos y eléctricos para 2025 bajo el propósito de moverse con energía 100% renovable para entonces.

En este sentido, en España la compañía lleva a cabo varios proyectos para impulsar su compromiso con la sostenibilidad. Ejemplo de ello es el proyecto Ciudades que inspiran, una red que aglutina hasta siete ciudades españolas para concienciar sobre la salud respiratoria. Por otro lado, AstraZeneca España ha plantado más de 50.000 árboles, lo que permitirá a la compañía ser neutros en carbono para 2025 mediante proyectos con triple impacto: ambiental, social y económico, además del mantenimiento continuado en el tiempo de estos bosques.

En ese sentido, la compañía puso en marcha hAZiendo futuro, la jornada de voluntariado en Sevilla, realizada en colaboración con el ayuntamiento de la capital andaluza: más de 1.000 voluntarios de la compañía recogieron residuos, construyeron reservas de biodiversidad para especies animales y vegetales y confeccionaron composteras que se donaron a entidades sociales.

Otro ejemplo es la regeneración de un bosque en Torremocha del Jarama (Madrid), donde, gracias a los voluntarios y a la colaboración con el Grupo Sylvestris, se pudieron plantar más de 300 árboles de especies autóctonas.

Energía renovable

El objetivo de la empresa es contar con fuentes de energía 100% renovables para electricidad y calor en 2025. En 2020, el 89% del consumo de electricidad procedía de fuentes renovables, y desde el año 2015 la empresa ha reducido en un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, el 62% de todo su consumo eléctrico proviene de fuentes de energía limpia y se ha reducido en gran medida la huella hídrica. Sus oficinas de Madrid se sitúan en un edificio construido con materiales reciclables, con un consumo casi nulo, con fuentes de energía renovable y eficientes en cuanto a consumo de agua. Es por todo esto que en 2022 la empresa obtuvo el sello MITECO, otorgado por el Ministerio de Transición Ecológica para aquellas empresas que calculan, reducen y compensan su huella, siendo una de las primeras empresas pertenecientes al sector farmacéutico que lo logra.

Además, a nivel global, la compañía ha invertido 9.736 millones de dólares para procurar una sanidad más accesible, mientras que en España la compañía invertirá unos 800 millones de euros de aquí a 5 años en un nuevo centro europeo de I+D en Barcelona, siempre y cuando la situación en el país siga siendo estable. Esto supondrá la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados en España.