Si alguien sabe de las secuelas del coronavirus en España es la doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigación en Covid-19 Persistente (REiCOP) y vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Es una de las pioneras en la investigación de una enfermedad que, se calcula, padecen 1.500.000 españoles -los médicos se quejan de la falta de registros- a los que, exclama, la administración no debe dejar de lado. Tres años después del confinamiento por un virus que paralizó el mundo, la doctora Rodríguez Lego afirma tajante a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica: "Son los olvidados de la pandemia". Los afectados, por su parte, dicen que, para ellos, la pesadilla continúa y piden que no se les abandone a su suerte.

Después de casi 20 meses de trabajo conjunto, en septiembre de 2022, se constituía en Madrid la Red Española de Investigación en Covid Persistente, de la que forman parte un total de 57 entidades científicas, profesionales y asociaciones de pacientes de todo el país. Su objetivo: buscar nuevas evidencias que "aporten luz" y mejoren la asistencia de un "gran problema" sociosanitario: al menos el 10% de las personas que han sufrido una infección por SARS-CoV-2 padecen síntomas incapacitantes que duran más allá de las cuatro semanas desde la infección aguda e incluso de las doce semanas desde su inicio.

Conocer el perfil de los afectados

Uno de los objetivos de la entidad fue lanzar una nueva encuesta de seguimiento de sintomatología de covid persistente para realizar una aproximación a la evolución de estos pacientes, desde el comienzo de la pandemia hasta el momento actual. Sus resultados proporcionarán información que ayudará en el conocimiento de la naturaleza de la enfermedad, el diagnóstico y la eficacia de estrategias terapéuticas, así como en la evaluación del impacto que tendrá en el futuro cercano.

La pandemia "no ha pasado, aunque creamos que sí. Al menos no para todos igual", señala la médico.

"Todavía no tenemos datos oficiales, es una encuesta a 1.122 pacientes y con 33 variables. Nos llevará un tiempo. Sobre todo, que lo que queremos conseguir es, no sólo describir qué está pasando tres años después con estos pacientes, sino recordar que son los olvidados de la pandemia", explica la doctora Rodríguez Ledo. E insiste, aunque hace ahora tres años -un 14 de marzo- de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, la pandemia "no ha pasado, aunque creamos que sí. Al menos no para todos igual, ni en la fase aguda, ni en lo que está dejando detrás de sí, que son los pacientes con esta afectación".

Por eso, con esa encuesta en la que siguen trabajando, quieren, aparte de describir las diferencias que pueda haber, intentar avanzar en los perfiles de afectados. "Eso requiere un análisis profundo y hay un montón de datos que analizar", señala la médico. Además, quieren poner en marcha un registro clínico que esperan tener listo pronto, añade la vicepresidenta primera de la SEMG.

Síntomas muy diversos

Rodríguez Ledo fue una de las primera investigadoras en Covid persistente. En una de las primeras encuestas realizadas por la sociedad científica, allá por finales de 2020, se registraban hasta un total de 200 síntomas persistentes que fluctuaban en el tiempo, con una media de 36 síntomas por persona. Los más frecuentes: cansancio/astenia (95,91%); malestar general (95,47%); dolores de cabeza (86,53%); bajo estado de ánimo (86,21%); dolores musculares o mialgias (82,77%). Con el empuje de los pacientes -parte fundamental de REiCOP-, los profesionales no han dejado de investigar para demostrar el enorme problema que supone esta sintomatología.

La propia doctora Rodríguez Ledo ha explicado en incontables ocasiones que son muchos los profesionales, de todas las especialidades, que atienden a pacientes que arrastran esta clínica que no se va con el tiempo tras haberse contagiado. Una dolencia "que presenta múltiples síntomas -lo que dificulta el proceso-, donde se puede ver afectado todo el organismo, en función de su estado de salud, de sus antecedentes, de su sistema inmunológico...".

Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en su lista de enfermedades el covid persistente y ahora los investigadores dan otra vuelta de tuerca asegurando que es una enfermedad neurológica y como tal debe ser tratada. Las pérdidas de de memoria, niebla mental, afectaciones en el olfato y gusto, son alguno de las secuelas y ahora, nuevos estudios, las vinculan con un trastorno autoinmune del cerebro.

"Nos hemos movido mucho"

Por eso, pese a su carácter optimista, confiesa, la doctora reflexiona sobre los tres años transcurridos desde que vieron a esos primeros pacientes y, admite, siente pesimismo. "Nos hemos movido mucho, hemos intentado avanzar todo lo posible, favorecer el conocimiento, el registro de afectados, que existan flujos asistenciales adecuados, el reconocimiento de adaptaciones a su lugar de trabajo. Ahí, asegura, se ha avanzado poco.

Los afectados piden "se aúnen esfuerzos en la investigación y, sobre todo, no se nos abandone a nuestra suerte"

"La administración no debe olvidar a ningún paciente y menos a 1.500.000 de personas en España que surgen de una nueva patología y van a seguir surgiendo porque contagios va a seguir habiendo, aunque quizás en menor cuantía. Es el momento adecuado para dar un paso adelante y así lo insta la OMS a las administraciones pública. Esas indicaciones deberían seguirlas los países y las distintas administraciones públicas. No podemos tener un sistema sanitario asequible si les dejamos de lado", concluye la médico.

Este mismo martes, coincidiendo con ese 14 de marzo que nos recordaba el inicio del confinamiento, colectivos de afectados de toda España hacían público un manifiesto en el que pedían no caer en el olvido. Hablan de "una maraña de síntomas y enfermedades que nos afectan de forma diferente, un viacrucis de visitas a médicos y un sin fin de pruebas diagnósticas, un ir y venir de gestiones con la administración, una merma de nuestra vida anterior y, a veces, una no vida". Por eso, reclaman que, al igual que ocurrió durante las etapas más duras de la pandemia, "se aúnen esfuerzos en la investigación, no se dispersen los conocimientos y, sobre todo, no se nos abandone a nuestra suerte".