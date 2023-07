La cantante Rocío Saiz dio un concierto en Murcia enmarcado en la celebración del Orgullo LGTBIQ+, en el que decidió quedarse en topless mientras interpretaba Como yo te amo, de Rocío Jurado. La artista asegura que lleva quitándose la camiseta durante una década, pero esta vez un agente de la Policía Local de Murcia paró el espectáculo cuando Saiz se quedó con los pechos al aire.

Tras lo sucedido la Policía Local de Murcia se disculpó públicamente con la cantante por lo sucedido, pero ella expresó que se le quedó "clavada la mirada de odio del policía" y que, tras lo sucedido, tiene ansiedad. Tras estos hechos, varios artistas se han mostrado su apoyo a Rocío Saiz, como la actriz Itziar Castro, que apareció en el escenario del Orgullo de Madrid envuelta en una bandera del colectivo LGTBIQ+ de cintura para abajo, mostrando sus pechos, y con un mensaje escrito en la espalda: "Estamos contigo".

Marc Ros, apoyando a Rocío Saiz completamente desnudo

Otra persona que ha mostrado su apoyo a Rocío Saiz ha sido Marc Ros, que apareció por sorpresa y completamente desnudo en el escenario mientras la artista cantaba en topless, también la canción de Rocío Jurando, durante un concierto en Elda. Ambos bailaron y cantaron juntos, y Sidonie, el grupo del que forma parte Marc Ros, decidió colcar el momento en redes rociales, tanto en Instagram como en Twitter, junto con el siguiente texto: "¡Viva las tetas de @rocio__saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!".

Rocío Saiz ha contestado a la publicación de Sidonie en Instagram emocionada por el apoyo de Marc Ros: "Sidonie no es solo una de las bandas que más años llevan en la carretera, sino además de increíbles compositores, son de los mejores compañeros. Y no lo digo yo. Lo dice mucha gente. Si mañana tuviese un hijo, ojalá se pareciese a cualquiera de ellos. Hombres del futuro mejorando el pasado. Y a quien no le guste (que me lo dijeron y me lo escribieron con toda su furia) que no mire", reivindicaba la cantante.