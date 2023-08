Alquiler turístico en Ibiza: Piscina rica, piscina pobre

«Rodeada de hamacas y camas. Una piscina infinita donde puedes relajarte confundiendo sus aguas con las cristalinas del mar Mediterráneo». Así se describe la piscina de una villa de sa Cala, acompañada, cómo no, de una fotografía en la que ambas aguas se confunden. Es uno de los alquileres turísticos más exclusivos de la isla de Ibiza que aparecen al aplicar el filtro ‘piscinas increíbles’ de la plataforma Airbnb. La mansión, en la que pueden alojarse 16 personas, se ofrece por cerca de 23.000 euros la noche. No se trata de la más cara que se encuentra en este apartado, ese puesto lo ocupa la villa de la isla de Tagomago (25.000 euros), aunque en el anuncio no se hace mención alguna a la piscina. Entre medias de ambas (23.000) se encuentra Sa Calma, en es Cubells, que cuenta con una «espectacular piscina de 50 metros de largo» que, detallan, es «climatizada y de agua salada».

Hay otras seis piscinas en las que para darse un chapuzón hay que desembolsar entre 10.000 y 20.000 euros la noche. Una de las que más llama la atención, por lo diferente de la fotografía con la que se promociona (no hay camas balinesas, vaya), es un alquiler turístico ubicado en una «finca olivarera» en el centro de la isla, cerca de Sant Rafel. A falta de una, la casa (11.100 euros) cuenta con dos piscinas. Cascadas y cuevas «Las comodidades al aire libre incluyen una gran piscina (32 metros) con cascadas, cueva oculta, cabaña flotante y ventanas de la piscina subacuática», reza el anuncio de Villa Roca, cerca de Sant Jordi. Por si todo esto fuera poco, la alberca cuenta con un bar. ¡Y atendido por un camarero! Y todo por unos 13.000 euros la noche. La piscina no es el gran atractivo de otra de las mansiones más caras de la isla (casi 17.000), ubicada cerca de Vista Alegre, aunque el anuncio matiza que está climatizada para «cumplir con las expectativas de todos los huéspedes». Pero no solo alojamientos inaccesibles para los simples mortales aparecen en este apartado de ‘piscinas increíbles’. Los hay mucho más económicos. Eso sí, las piscinas, en este caso, son compartidas. Hay nueve ofertas por debajo de los 80 euros. Uno de los más económicos en la isla son unos apartamentos de Sant Antoni en los que la noche cuesta, de media anual, 66 euros que dan acceso a una piscina para adultos y otra para niños en una zona salpicada de tumbonas. El más barato, en realidad, es uno cercano, pero el anuncio, aunque detalla que hay piscina comunitaria, no incluye ninguna imagen. «Zona de piscina y zen con práctica de yoga y meditación», detalla el anuncio de una «casa rural» cerca de Sant Llorenç que alquila ocho habitaciones a una media de 79 euros la noche. Por menos de 80 euros por noche también aparecen dos apartamentos turísticos: unos en Cala Codolar y otros en la popular es Canar. Mientras, en Formentera... En la vecina Formentera, los precios de los alquileres turísticos con piscina más exclusivos poco tienen que ver con los de Ibiza. De hecho, cuesta apenas una décima parte que en Ibiza. Cerca de 2.500 euros hay que pagar para dormir en Can Eu y Sol Post. Ninguna de las dos hace especial mención a la piscina en las descripciones que acompañan los anuncios en los que, eso sí, destaca el azul intenso de las albercas. «Piscina desbordante», es lo único que indica la segunda, una casa cercana al Cap de Barbaria con capacidad para doce personas. En el caso de la primera, en los alrededores del Pilar de la Mola, dejan que las fotografías hablen por ellas mismas. «Villa de lujo con piscina privada en medio de dos playas: Migjorn y es Caló, a un paso del mar con jardín privado, un oasis con palmeras en plena naturaleza», escriben los anfitriones del tercer alojamiento turístico con piscina más caro de la isla (2.200 euros la noche), una vivienda que recientemente ha protagonizado el reportaje sobre mansiones de las primeras páginas de la revista Hola.