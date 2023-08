Alquimistas, arqueros, artistas, espías, guardias, ninjas, samuráis, soldados o senséis... son algunos de los personaje de «Renacimiento Haguruma», un juego de rol inventado por la valenciana Sarabel Ramos, que mezcla el Japón feudal con el subgénero steampunk para crear todo un universo nuevo que utiliza los elementos de la tierra con fundamentos del budismo.

Se trata de «una ambientación de fantasía oriental repleta de luchas por el honor, muestras de sacrificio y duros entrenamientos en los dojo».

Todo está envuelto de la atmósfera del denominado steampunk, un subgénero literario que se inspira en los relatos de H.G. Wells y Julio Verne, en los descubrimientos de Nicola Tesla y en la época victoriana, por lo que este mundo ficticio aparece repleto de «engranajes y otros avances científicos basados en el vapor y la combustión del carbón». Por eso, Tora, el también conocido como «País del Amanecer» que ha inventado Ramos, también está inmerso en humo y hollín.

Guerreros con armas y habilidades

Se trata de una especie de retrofuturo en el que los guerreros cuentan con armas avanzadas y también hay robots. Los personajes están relacionados con los elementos naturales —como tierra, fuego, viento...— junto a habilidades tales como la ciencia o el ocultismo, además de contar con diferentes personalidades, rasgos distintivos y chakras.

Para todo esto, su autora se ha inspirado en sus aficiones. «Desde pequeña me ha gustado mucho el manga, el anime, las series como Arale y Dragon Ball, me encanta Japón, he practicado kendo y también entré en la asociación de steampunk de València. He juntado todas las cosas que me gustan mucho. Considero importante que, si tienes que invertir mucho tiempo en algo, lo hagas en lo que te gusta», afirma a Levante-EMV.

Reglas estándard

Creativa desde siempre, Sarabel Ramos es de València y se dedica a la ilustración desde su estudio Silvaras, especializada en servicios de diseño gráfico, branding y gestión de la reputación online.

Es licenciada en Historia del Arte y Bellas Artes; y, además de dibujar, desde siempre ha escrito, y se empezó a aficionar a los juegos de rol hace unos años.

Por eso, explica que no dudó en presentarse al concurso que lanzó HT Publishers, dirigido a mujeres. Ganó y de ahí ha salido «Renacimiento Haguruma», que ya está en preventa y al que se podrá jugar tanto online como en físico, en este último caso a partir de octubre cuando sale a la venta.

Los juegos de rol cuentan con una comunidad (en gran parte virtual) que crece cada día. Ramos destaca que «desarrollan la capacidad comunicativa, enseñan a jugar en equipo y ayudan a abrir la mente». En su caso, además, reconoce que también le han descubierto el amor, al haber conocido a su pareja jugando. «Es una comunidad de muchas personas, muy bonita y muy agradecida», asegura.

Por esto, la autora explica que va dirigido «tanto a jóvenes a partir de Secundaria —por ejemplo, a 1º de ESO— como a gente más mayor, que les guste el rol».

Normas estandarizadas con el sistema 'Savage Worlds'

El juego usa el sistema ‘Savage Worlds’ —con un sistema de reglas estandarizado que se juega con dados— creado por Pinnacle Entertainment Group y se caracteriza por su enfoque «rápido, dinámico y flexible». «Está diseñado para ofrecer una experiencia de juego ágil y emocionante», apunta.

«‘Renacimiento Haguruma’ combina de forma novedosa dos temáticas que están muy en auge. Ahora es mío, pero dentro de poco será de mucha gente y lo podrá jugar cualquier persona. Quiero que lo disfruten. Me motiva y emociona mucho y espero que la gente se lo pase bien», ansía.

«Es muy mágico pasar de verlo escrito, a que sea real, que la gente juegue e interprete personajes que yo he creado. Es la primera vez que he hecho un proyecto totalmente mío: lo he escrito, maquetado… ha sido una experiencia muy bonita», reconoce.

«Siempre he querido dedicarme al arte y soy una persona que no para quieta. Me dijeron que era muy difícil, pero no he dejado de esforzarme y ahora está dando sus frutos», dice a sus 37 años.