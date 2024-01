El Ministerio de Sanidad quiere avanzar en el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2021-2025, para avanzar en la regulación de vapeadores, espacios libres de humo y otros aspectos para prevenir adicciones y proteger la salud pública. Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se equipara la regulación del tabaco calentado a la del convencional. La ofensiva antitabaco del Gobierno plantea ampliar las zonas libres de humo -como prohibir fumar en las terrazas de los bares lo que ya ha suscitado el recelo de comunidades como Madrid. "Independientemente de que se apruebe o no, que sí que saldrá, parece que la salud y la política están reñidas. La libertad es permitir que la gente esté sana. Más libre que eso, no hay nada", aseguraba en diciembre a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

Con el año a punto de terminar, Pascual se reunía con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, después de que la ministra avanzara su intención de recuperar el plan antitabaco que se encargó hace años al CNPT, que acumula ya dos años de retraso y que no llegó a entrar en vigor por la convocatoria adelantada de las elecciones generales. El objetivo de Sanidad pasaría por ampliar esos espacios libres de humo. De momento no se ha concretado de qué lugares se trataría, pero volver a prohibir fumar en las terrazas, como ya sucedió en la pandemia, está sobre la mesa.

Aprobamos en Consejo de Ministros:



- El tabaco calentado tendrá la misma regulación que el tabaco convencional.



- Se prohíben los aromatizantes en productos del tabaco (filtros, papeles, cápsulas, etc).



Además estamos trabajando en el Plan Integral de Prevención y Control del… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 16 de enero de 2024

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. Así, se prohíbe la venta del tabaco calentado que contiene aromas y se obliga a que en el etiquetado figuren las advertencias de que es perjudicial para la salud.

Tabaco calentado

Se amplía, también, la prohibición de comercializar productos del tabaco con aroma característico o que contengan aromatizantes en sus componentes (como filtros, papeles para fumar, envases o cápsulas), o cualquier otra técnica que permita modificar el olor sabor de los productos del tabaco, o intensificar el humo a los productos del tabaco calentado. Además, los filtros, papeles y cápsulas no podrán contener tabaco, ni nicotina, informa Sanidad.

En la entrevista concedida a este periódico, el doctor Pascual abordaba esta cuestión. En el primer semestre de 2024, el Comité que preside quiere convocar una reunión para hablar "del concepto de reducción de daños que la industria tabaquera está introduciendo a la hora de querer promocionar los nuevos dispositivos para fumar, desde los cigarrillos electrónicos al tabaco de calentar o los vapeadores. Queremos hablar desde la evidencia científica de los riesgos. Eso no es reducción de daños, es cambiar la dinámica económica de una industria utilizando otro tipo de producto", afirmaba.

Reto de salud pública

En la reunión de fin de año con Javier Padilla, el doctor Pascual mostraba el apoyo del Comité que preside al Ministerio a la hora de adoptar medidas que "apuesten, con decisión, por políticas de prevención y control del tabaquismo en nuestro país, para atajar el mayor reto de salud pública al que nos enfrentamos". La intención expresada por la nueva ministra, asegura, va en la línea de lo que debe ser una gestión enfocada a mejorar la salud pública de la ciudadanía.

Mónica García cuenta con el apoyo de las 43 entidades sanitarias -tanto de Atención Primaria como hospitalaria, pacientes y sociedad civil- que integran el Comité para "poder implementar las políticas de control de tabaco que, desgraciadamente, no se han puesto en marcha en los últimos años por diferentes motivos y que resulta urgente activar cuanto antes para hacer frente a la primera causa de mortalidad prematura evitable en nuestro país: el tabaquismo".

Consenso unánime

Entre esas políticas de control está la aprobación del PIT 2021-2025, sobre el que existía un consenso unánime entre la comunidad sanitaria "y cuya aprobación se paralizó de un día para otro sin que se dieran explicaciones al respecto", criticaba recientemente el CNPT. Para el doctor Pascual, este Plan debe ser el germen para una Ley de Tabaco que sustituya a la de la actualidad, aprobada en 2005.

La ley antitabaco de 2005 y su ampliación en 2010, a través de la cual se extendieron los espacios libres de humos -como los parques infantiles, recintos escolares y centros sanitarios- fueron de las más avanzadas de Europa. Pero, la falta de nuevas medidas en la última década ha hecho que España de pasos marcha atrás.

Primer trimestre de 2024

El PIT se pondrá en marcha, "aproximadamente", remarca Pascual, en el primer trimestre de 2024. "Estaba en el cajón desde 2021. Y es una propuesta que, además, salió previamente al covid. Las medidas que se tomaron entonces de no fumar en las terrazas era para evitar no solo el humo, sino los contagios, porque había una evidencia de que, a través del humo, se podía transmitir el virus. Ahora, el humo llega igual", señala el presidente del CNPT.

"Entiendo qué piensen en la hostelería, en los beneficios económicos de la industria tabaquera, puedo entenderlo todo. Pero, también, que recuerden que no por prohibir fumar en espacios interiores la hostelería ha decaído", añade en alusión a la reforma de la ley que prohibió fumar en tipo de lugares de uso colectivo y entró en vigor el 2 de enero de 2011. "Deberíamos haber aprovechado la inercia del covid para seguir con una normativa porque la gente se habitúa. Ahora veríamos extraño entrar a un restaurante y ver a la gente fumar. Incluso la gente que era contraria al principio, le parece bien", señala el doctor Pascual.

"El hostelero no vive del tabaco, pero será el tema más candente, porque es el más manipulable y de confrontación política", apuntaba Pascual. El experto admite que "hay que sentarse" pero insistía: "Nadie se plantea el tema de regular la velocidad en el tráfico, de regular el consumo del alcohol cuando uno conduce o en determinados sectores de la población, porque antepones la seguridad de la persona y de quien va alrededor".

Evidencia científica

El doctor Pascual -que, por el momento, compagina su cargo en el CNPT con el de la sociedad Socidrogalcohol- consideraba que, a veces, los consejos sanitarios, como el no fumar, para llegar a término, deben estar regulados y se tiene que hacer una normativa. "Si esto entienden que es ir contra la libertad... ¿Y la libertad de una persona de sentarse en una terraza y no tragarse su humo?, ¿eso no lo respetamos? Para ser libre debes respetar siempre al que tienes al lado", enfatizaba.

Hay artículos científicos que te dicen que si te sientas en una terraza el que está al lado también está fumando Doctor Francisco Pascual

Además, hay artículos científicos "que te dicen que si te sientas en una terraza el que está al lado también está fumando", indica el médico en referencia a declaraciones como las realizadas días atrás por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mostrando sus dudas sobre si el tema se ha tratado con "el sector privado, con los hosteleros, con los comerciantes, con la gente que crea puestos de trabajo" y si se contempla contando con la opinión de expertos e informes sanitarios.

La nueva ley

"Cuando haces un cambio siempre hay gente que te aplaude y detractores, pero la obligación de cualquier Gobierno es cuidar la salud de los ciudadanos. Ganamos todos, incluso económicamente", aseguraba el médico en conversación con este diario. La nueva Ley Antitabaco, previsiblemente, tendría que haber entrado en vigor en 2023, pero, como se ha dicho, el adelanto de los comicios electorales retrasó su tramitación.

Su objetivo primordial: reducir en un 30% el consumo de cigarrillos. Entre las medidas previstas, prohibir fumar en el coche, en restaurantes o en las playas, como numerosas entidades y sociedades científicas llevan años reivindicando. "Todo el trámite administrativo, burocrático y parlamentario, tardará año y medio o dos años. Antes no creo que se reforme. Siempre insisto en que las transferencias en Sanidad son de las comunidades autónomas, con lo cual se podría sacar algo que pueda regular cada comunidad hasta que haya un global", según el presidente del CNPT.

Cuando se le preguntaba por demandas como la lanzada por la Asociación Española contra el Cáncer para ampliar esa prohibición de fumar a lugares como los estadios de futbol, el médico se mostraba a favor: "Es una paradoja, mezclar el deporte con los tóxicos. Deberían ser libres de humo y de alcohol. No hablaría solo de primera división, que algunos equipos ya han puesto sus reglas, también de los de fútbol base. ¿Qué ejemplo le estamos dando a esos niños?".

Francisco Pascual remarca: "La sociedad vive en una paradoja. Yo siempre decía que se mezclaban intereses sanitarios y económicos, pero ahora también son políticos. No se debería llegar a la confrontación con estos temas. Siempre pongo como un ejemplo de buenas prácticas el año 1985 cuando se aprobó el Plan Nacional sobre Drogas, con el consenso de todos los grupos políticos. ¿Y por qué no se puede hacer ahora? ¿Por qué no se monta una comisión de los distintos grupos políticos?".

¿Qué opinan los políticos?

Los próximos pasos del CNPT, avanzaba el médico a finales de año, pasaban por citarse con los grupos parlamentarios para ver el posicionamiento de cada uno. "Yo sé lo que opina Ayuso, por lo que ha dicho, pero, ¿qué opina el PP que es el que ahora está poniendo más trabas?. De los otros partidos, tampoco he oído nada. Necesitamos saber también, para que salga una normativa y legislación que tiene que estar consensuada y tener el apoyo mayoritario y, si tenemos que hacer de mediadores para que no se enfrenten, pues lo haremos.

El primer paso de 2024 es "desempolvar" el plan antitabaco; después el CNPT organizará un encuentro para hablar del concepto "reducción de daños"

Así, adelanta, el primer paso de 2024 es "desempolvar el plan de tabaquismo. Estaremos pendientes para apoyar aquellas medidas que veamos lógicas y quisiéramos, a principio año que viene, hacer un congreso, seguramente en Andalucía, donde poner encima de la mesa todos los acuerdos a los que se pueda llegar".