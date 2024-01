«Los 700 funkos pueden tener un valor de 12.000 euros»

En varias ocasiones, la cantante Edurne ha mostrado en sus redes sociales su afición por los funkos. La artista congrega más de 700 muñecos cabezones, entre los que destacan Marvel o Disney, en diferentes estanterías de su casa. «Funko que veo, me gusta y no tengo, funko que me llevo», ha reconocido en algunas entrevistas. Sin embargo, Edurne no es la única que se ha sumado a esta moda durante los últimos años. Además, artistas como Shakira o Aitana tienen su propia figura.

Por su parte, el valenciano Andrés Valles podría compararse a la cantante de «Amanecer», ya que él también colecciona 720 figuras de este tipo desde hace unos años. Sin embargo, recuerda que nunca había tenido ninguna afición por estos muñecos cabezones. «Cuando empezaron a ponerse de moda, los veía y pensaba qué figuras más feas porque no se parecían en nada al personaje que representaban», explica. Sin embargo, esta percepción cambió tras un viaje de fin de curso a Alemania. «Allí los vi, estaban más perfeccionados y decidí comprar uno», indica. A partir de ese día, esa afición terminó convirtiéndose casi en una obsesión. «Mi primer sueldo en 2018 lo invertí en un funko», recuerda el joven de 22 años. Valles llegó a comprar una pieza por semana, sobre todo funkos de series y películas de anime. Entre ellos, tiene piezas de Pokemon, One Piece, Naruto o Dragon Ball, del cual tiene 150. En total, Valles ha calculado que los 700 funkos pueden ascender a 10.000 o 12.000 euros. Todos ellos los tiene guardados en sus cajas originales repartidos en varias estanterías. Para los amantes de estos muñecos, el envoltorio forma parte del propio funko y, además, proporciona información. «En Internet, a veces, intentan engañarte. Lo puedes saber por el color de la caja o el tacto», afirma. En un primer momento, empezó a colocarlos en cuatro estanterías, pero se dio cuenta que necesitaba una habitación para ellos, ya que junto a algunos de los funkos incluye un Blu-ray de la serie. «Hasta que llegué a los 300 los tenía en cajas, pero tuve que deshacerme de algunas de ellas», recalca. Así, el valenciano está buscando una casa para independizarse y poder guardarlos en una habitación específica. «Mis padres siempre me dicen que me van a echar de casa porque tengo muchos», indica entre risas. Compras en Internet Los aficionados acuden a las plataformas digitales de venta para adquirir los funkos por un precio inferior. Entre ellos, se encuentra el valenciano Joan Baptista Albuixech, que colecciona 300 figuras, que también son de anime. Él se aficionó a través de un amigo. «En un primer momento, hace tres años, sólo quería coleccionar los relacionados con los de 'El señor de los anillos'», afirma. A partir de ahí, empezó a conocer a gente y páginas con figuras que le gustaban, sobre todo las que brillan en la oscuridad. Concretamente, cada pieza tiene varias versiones (normal, brillo y en metálico). Albuixech ha llegado a pagar entre 80 y 90 euros por una de estas figuras en reventa. «Voy buscando ofertas o me espero a rebajas o el Black Friday», explica el valenciano, quien añade que «al principio no me quería gastar más de veinte euros, pero vi que era difícil». En su caso, la colección asciende a 4.500 euros. Ambos reconocen que, aunque mucha gente no entiende esta afición, «su pasión va para largo».