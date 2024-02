Juan Ortega es uno de los nombres de moda. Su 'espantá' a pocos minutos de celebrar su boda con Carmen Otte el pasado 2 de diciembre se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días, surgiendo diferentes teorías que darían explicación a la sorprendente decisión del torero de dejar plantada en el altar a su pareja desde hace una década.

La pareja llevaban diez años de relación y tres años viviendo juntos, pero minutos antes de cruzar el altar todo se paró sorprendentemente.

El torero no tenía claro que si dar el paso de casarse y ese mismo día llamó al sacerdote que iba a oficiar la boda, que también es amigo suyo y había viajado desde Barcelona para estar con ellos. Pero el torero le trasladó sus dudas al respecto y el sacerdote le fue claro en su respuesta: si no lo ves claro, no te cases.

Vuelve a torear

Volcado en su profesión, que como ha confesado es ahora mismo su única ilusión, el torero sevillano ha reaparecido en la plaza de toros de La Luz en México este fin de semana, antes de su primer compromiso de la temporada en nuestro país que tendrá lugar este sábado 11 de febrero en Valdemorillo.

Y, aunque no cortó ninguna oreja ni salió por la puerta grande, Juan Ortega ha dejado muy buen sabor de boca entre los aficionados y ha confirmado que los complicados momentos personales que ha vivido desde que el pasado 2 de diciembre suspendió su boda horas antes de darse el 'sí quiero' no le han pasado factura en su modo de torear.

Este lunes el diestro ha regresado de México acompañado de su apoderado y, encantado con el viaje a América, ha reconocido que tiene "muchas ganas de empezar aquí en España también" la que podría ser la mejor temporada de su vida y en la que toreará en las plazas más importantes de nuestro país.

Muy discreto, Juan Ortega confesado que de ánimos se encuentra "bien", aunque ha preferido no dar ningún detalle sobre cómo es su relación en la actualidad con Carmen Otte ni revelar si la cardióloga o su familia se han puesto en contacto con él tras su entrevista con Carlos Herrera: "Todo bien. Os agradezco las preguntas pero no voy a contestar nada".

Reconciliación descartada

"Sí, totalmente" ha confirmado cuando le hemos preguntado si da por cerrado el tema, dejando entrever que no va a volver a hablar de su relación con su exprometida con la que, por lo que parece, la reconciliación está completamente descartada a pesar de que en su únicas declaraciones hasta el momento no tuvo más que buenas palabras para la que fue su pareja durante casi una década: "Al contrario de lo que se pueda imaginar la gente seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz porque ha sido algo por lo que hemos luchado mucho, y las cosas no han salido para adelante. Y por nada del mundo me perdonaría volver a hacerle daño".