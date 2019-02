Novaterra reuneix cent empreses per a fer «Networking responsable»

La Fundació Novaterra organitza dijous que ve, 7 de febrer, el quart Desdejuni d'Empreses Responsables Interconnectades. L'objectiu és que les persones participants coneguen altres empreses amb sensibilitat social i mediambiental, convertint-se en clients o proveïdores, i teixint una xarxa d'empreses responsables que tenen com a nexe comú a aquesta fundació valenciana, que treballa per l'ús de persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral.

La jornada s'iniciarà a les 8,30 horas amb un café/networking de Comerç Just oferit per Novaterra Servei d'àpats. A les 9 hores tindrà lloc un panell d'experiències on participaran Esfera social consultoria, Leansis Productivitat, La Saleta, Sanikey i Happyforce, baix la moderació de Paco Alós, director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa de Caixa Popular.

En finalitzar el panell, les persones assistents tindran oportunitat de conéixer el testimoniatge de diverses de les persones que han recorregut un itinerari d'integració soci laboral en Novaterra, comptant la seua experiència en primera persona.

Per a acabar l'acte, tindrà lloc un reconeixement públic a les 15 entitats sòcies i col·laboradores que s'han sumat en el 2018 a les més ja de 40 empreses, i que es donaran a conéixer eixe dia. Totes elles rebran un exclusiu distintiu d'Empresa compromesa amb la Inclusió, dissenyat en cartó per l'empresa valenciana Xicrea.

A més rebran un esment com a col·laboradors especials de l'entitat Caixa Popular i Obra social la Caixa, per la seua trajectòria al costat d'aquesta entitat valenciana.