Farmamundi inicia tres programes d'accés a la salut integral a Sud-amèrica

Farmamundi ha posat en marxa tres programes amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) que promouen la restitució efectiva dels drets de les dones, adolescents, xiquets i xiquetes en situació de risc i exclusió en el Departament d'Usulután, a El Salvador, i en el Corredor Sierra-Selva Central del Perú. El tercer conveni se centra en reduir la desnutrició infantil a municipis de Santa Lucía Utatlán, a Guatemala, on més del 50% dels xiquets i xiquetes menors de cinc anys pateix desnutrició crònica.

Els programes recentment iniciats es desenvoluparan durant els pròxims quatre anys amb una inversió de 8.158.500 euros, que ajudaran a millorar la salut i la qualitat de vida de més de 165.000 persones. Aquests convenis es duen a terme gràcies a les aliances amb nou organitzacions locals i més de 30 institucions col·laboradores.

El coordinador del programa a Guatemala, Felipe Terradillos, assenyala que volen una major «atenció en serveis de salut de primer i segon nivell en intervencions prioritzades en la 'Finestra dels 1000 Dies' (etapa fonamental per al creixement i el desenvolupament d'un bebé que abasta el temps entre la concepció i els primers dos anys del xiquet), i en salut materna i infantil, així com la salut sexual i reproductiva per a les dones en edat fèrtil. També es busca afavorir l'accés a aliments en quantitat i qualitat».

La coordinadora a El Salvador, Juana Jiménez, conta que «posem el focus en la restitució dels drets de les dones en situació de risc i exclusió que enfronten violència. Especialment treballarem amb les víctimes supervivents, adolescents i xiquetes embarassades i/o mares, a través del desenvolupament de xarxes municipals i comunitàries de prevenció, atenció i protecció social en set municipis d'Usulután que amplien la cobertura del sistema nacional de salut i garantisquen l'accés de les dones més vulnerables».

L'últim programa que es desenvoluparà a Perú pretén garantir el dret a la vida i el desenvolupament de 12.706 xiquets, xiquetes i adolescents promovent la cohesió social com a principal estratègia per a garantir la restitució dels seus drets vulnerats per la violència i el maltractament infantil.