Més de 650 voluntaris i voluntàries de Creu Roja es donen cita a València

Creu Roja Espanyola ha celebrat a Bioparc València la seua gran trobada provincial de voluntariat. Es tracta de la cita anual amb motiu del Dia Mundial de la Creu Roja a la qual van acudir més de 650 voluntaris i voluntàries procedents de punts de tota la província València.

El Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja se celebra entorn del 8 de maig coincidint amb l'aniversari del naixement del fundador del moviment, Henry Dunant. És una oportunitat per a difondre els principis fonamentals i valors que la inspiren, però fonamentalment centrats en el voluntariat, pilar fonamental de l'organització. Per això, es va distingir la trajectòria i labor de persones voluntàries, a més de projectes singulars i emblemàtics a la província de València amb el lema "Tu fas Creu Roja 2019".



Projectes singulars 2019



Enguany destaquen projectes de Gandia, Villar del Azobispo, Aldaia i València. L'organització ha volgut distingir la labor de conscienciació mediambiental que s'ha realitzat a Gandia amb el "Mural de la vida", confeccionat amb més de 60.000 taps de plàstic.

Cal destacar iniciatives com a "Dones que obrin camins" a Villar del Arzobispo que ret homenatge a les dones de la regió muntanyenca per a aconseguir majors llibertats i el seu apoderament, o la "Carta dels desitjos" a Aldaia per a cobrir les necessitats de joguets educatius i de qualitat dels xiquets i xiquetes. De València es va reconèixer el projecte de salut comunitària posat en marxa recentment amb el Centre de Salut República Argentina, a través de l'acompanyament del voluntariat a persones majors de 75 anys que viuen soles.

En un acte conduït per la periodista Silvia Tomás, Creu Roja Espanyola ha ressaltat lema oficial del Dia Mundial de Creu Roja, que situa a la persona com a centre de tota labor, la persona vulnerable i la persona voluntària i solidària, que és l'essència de l'Organització.

Creu Roja Espanyola va intervindre durant 2018 a la província de València amb 449.752 persones, gràcies al suport de 8.803 voluntaris i voluntàries, i 56.837 socis, dels quals 788 són empreses.