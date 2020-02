Un cicle de conferències a l'Horta Sud abordarà el canvi climàtic, la crisi energètica i la defensa del DD HH

La Càtedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València, la Fundació Horta Sud i el Museu Comarcal de l'Horta Sud,amb la col·laboració de Caixa Popular, organitzen el «Curs per a la conscienciació i la transformació social». Quatre municipis de l'Horta Sud acolliran, entre els mesos de febrer i maig, este cicle de conferències que servirà per a raonar i debatre sobre canvi climàtic, crisi energètica, el futur de l'alimentació i la defensa dels Drets Humans en el marc de les corrents migratòries.

Com fer front als reptes que ens planteja el canvi climàtic? Quines alternatives reals estan al nostre abast per a reduir el nostre impacte mediambiental? Com alimentar-nos de manera sostenible i saludable sense enverinar el nostre cos i el planeta? Com defensar els drets humans i la dignitat humana en un món multicultural i divers? Les quatre conferències que integren el curs pretenen convertir-se en un espai de diàleg per a buscar alternatives als reptes del nostre temps.

Les quatre conferències són: Alaquàs. Castell d'Alaquàs, dijous 27 de febrer (19 hores). «Què fer davant de la crisi climàtica?» a càrrec de Sera Huertas, tècnic en Educació Ambiental al Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Visita guiada al Castell d'Alaquàs a les 18.00h.

Quart de Poblet. Espai Jove de Creació, dimecres 25 de març (19 hores). «Alternatives al petroli, afrontem la crisi energètica», per Antonio Turiel, Científic titular del CSIC en l'Institut de Ciències de la Mar.

Paiporta. Museu de la Rajoleria, dimecres 29 d'abril (19 hores). «Corrents migratòries i Drets Humans», a cárrec de Rosario Polito, vicepresidenta del Consell Municipal d'Immigració de València i Portaveu de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants. Albert Mora, Professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Visita guiada al Museu de la Rajoleria a les 18 horas.

Torrent. Museu Comarcal de l'Horta Sud, dijous 28 de maig (19 hores). «El futur de l'agricultura i l'alimentació», per Lorena Tudela, enginyera agrònoma. «Transferència i Gestió de Projectes i Innovació Agroalimentària» (Centre d'Experiències Cajamar a Paiporta). Mª Dolores Raigón, enginyera agrònoma. Catedràtica de Química de la ETSIAMN (Universitat Politècnica de València). Guillermo Palau, Enginyer agrònom. Professor Titular de la ETSIAMN (Universitat Politècnica de València). Visita guiada al Museu Comarcal de l'Horta Sud a les 18.00h.

Inscripcions

El curs és gratuït. El programa complet del curs i els formularis d'inscripció per a cadascuna de les conferències estan disponibles en el següent enllaç: bit.ly/CursTransformacióSocial Les persones que assistisquen a almenys tres de les quatre conferències rebran un Certificat d'assistència.