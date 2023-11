La desena edició de la Volta a Peu de la Fundació Espurna va donar el tret d'eixida amb la tradicional presentació oficial que va tindre lloc en el Restaurante Boga de la platja de Gandia. El periodista esportiu Pedro Morata va ser l'encarregat d'apadrinar l'esdeveniment, presidit per l'alcalde, José Manuel Prieto, i el vicepresident del patronat, José Pedro García Sabater.

Morata va agrair l'elecció que li situa al costat d'altres padrins de la carrera com Vicente del Bosque, Irene Garí, Diana Morant o Kim López i va dir sentir-se agraït i emocionat: "Feu honor al significat d'Espurna perquè vosaltres sou la vertadera espurna de la vida i esta carrera ens fa a tots millors". Per la seua banda, Prieto va insistir en la importància de la labor de la fundació i va convidar a la societat a participar en la prova: "Espere que el dia 1 estiguem tots als carrers del centre de la ciutat acompanyant-los i animant-los".

José Pedro García va agrair la col·laboració dels patrocinadors i professionals del centre i va reivindicar el paper de la prova: "És pionera i referent per a altres ciutats. Per a nosaltres és un orgull veure-la créixer cada any i continuarem apostant per ella". La Volta se celebra des de fa algunes edicions en les vespres del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que és el dia 3 de desembre: "Volem que siga una excusa perquè els dies previs es parle de la discapacitat en els col·legis. Per a nosaltres és una alegria veure als escolars al carrer a animar i volem agrair la implicació del professorat i la direcció dels centres".

A l'acte va acudir una àmplia representació del consistori, així com esportistes d'elit com els olímpics José Andrés Ibáñez, Toni Andrés i Lydia Morant, la medallista i atleta internacional Gema Martí, o l'ex mèdic del Reial Madrid i del València Ximo Más. També van acudir representants del CA Safor Teika i de l'AC Gandia d'Halterofília, l'ex director general d'Esports Josep Miquel Moya, i el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, així com responsables dels principals patrocinadors.

La prova tindrà lloc el divendres 1 de desembre amb eixida i arribada des de la Passarel·la del Passeig. S'espera la presència d'uns 600 atletes i la col·laboració de desenes de voluntaris pertanyents a centres acadèmics. Amb motiu de la desena edició, l'organització ha exposat en el Restaurante boga una col·lecció amb les deu samarretes de les anteriors proves emmarcades, així com de les medalles que s'entreguen a cada corredor, manufacturades en els tallers del centre.