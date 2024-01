La Fundació Fontilles, entitat valenciana, desenvoluparà en 2024 un total de 21 projectes de cooperació sanitària en sis països d’Àsia, Àfrica i Amèrica. Les iniciatives beneficiaran a 2.748.726 persones de manera directa o indirecta, d’acord amb les previsions.

A Àsia, Fontilles desenvolupa onze programes en cinc estats de l’Índia. Les accions estan orientades especialment a la detecció de la lepra, però també al tractament, la prevenció de discapacitats associades, l’atenció integral i la rehabilitació de les persones afectades, la formació de personal paramèdic, i el suport al sistema de salut.

A Àfrica, la fundació promou a Moçambic un projecte de suport al programa nacional de lluita contra la lepra a la província de Nampula; un altre a la República Democràtica del Congo per a millorar la qualitat de vida de les xiquetes i xiquets amb discapacitat; i un tercer a Malawi per a l’atenció i el tractament a persones afectades per lepra en els districtes de Nkhotakota i Salima. En conjunt, beneficiaran a 38.000 persones.

A Amèrica, l’entitat impulsa una iniciativa en l’estat d’Amazones del Brasil, orientada a l’enfortiment del programa de salut indígena, així com sis programes a Bolívia. Quatre d’ells estan dirigits a enfortir el programa contra el Mal de Chagas, i altres dos estan destinats a enfortir el sistema de salut. Les set accions beneficiaran a 840.598 persones.

A més, l’organització s’encarregarà de la confirmació dels diagnòstics de pacients dels projectes internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i desenvoluparà, juntament amb la Sasakawa Health Foundation i la Universitat d’Alacant, un projecte per a la posada en valor del seu arxiu històric.