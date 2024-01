Caixa Popular col·labora amb la Fundació municipal València Clima i Energia en el marc del projecte europeu contra la pobresa energètica WellBased i la seua Escola Ciutadana pel Dret a l’Energia. Les entitats han ratificat un conveni segons el qual la Banca Cooperativa finança centenars de cistelles de fruita i verdura ecològica i de proximitat que la Fundació distribuïx, a través de dues productores agrícoles locals, Camí de l’Horta i Les Marietes, entre les famílies participants en el projecte com a agraïment per la seua col·laboració i implicació en l’estudi, fonamental per a avaluar i reduir l’impacte de la vulnerabilitat energètica en els barris de València.

Segons Carlos Mundina, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica i vicepresident de la Fundació, «este conveni és un exemple de les polítiques de col·laboració públic-privada que duem a terme en favor d’una transició energètica justa. A més de lluitar contra la pobresa energètica i estudiar el seu impacte entre la població, posem en valor l’alimentació sostenible i la salut». Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, destaca «la importància de la col·laboració entre l’administració pública, les empreses i la Universitat de València per a ajudar a les persones que més ho necessiten». Més de 200 cistelles Caixa Popular, a més d’aportar 7.800 euros per a les cistelles, fomentarà la inclusió de les famílies en altres iniciatives i projectes. Fins al moment, s’han repartit més de 200 cistelles als participants del projecte, principalment residents de Poblats Marítims, Orriols, Benimaclet i els barris d’Aiora i Algirós. S’espera almenys doblegar esta quantitat abans d’agost de 2024.