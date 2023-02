La investigación de la Guardia Civil apunta a desavenencias por cuestiones de drogas entre la propia familia política de la mujer, embarazada de ocho meses, que el pasado lunes por la noche recibió en el barrio Carbonaire de la Vall d’Uixó un disparo mortal en la cabeza.

Ese podría ser el escenario en el cual se enmarca el asesinato, aunque las líneas de investigación aún están abiertas. Así lo confirmó también la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, quien habló de «una reyerta en el marco de un mismo núcleo familiar amplio» durante un acto en la comandancia.

La autopsia que se le practicó ayer a la fallecida -una joven de origen lituano, 28 años y vecina de la Vall-, en el Instituto Anatómico Forense constató que la herida de bala que presentaba la finada en el cráneo, sin orificio de salida, era incompatible con la vida.

Según fuentes cercanas al caso, la principal hipótesis es que la mujer no era el objetivo de los dos tiros efectuados. Sin embargo, todo apunta a que los mismos no se realizaron de forma accidental, pues no fueron seguidos, sino que estuvieron espaciados en el tiempo por unos segundos. Sobre el arma empleada, se encuentra en paradero desconocido; mientras que los dos casquillos hallados en el lugar del crimen están en estudio por parte de expertos en balística de la Guardia Civil. Por el momento, la única información que han arrojado es que se trata de un calibre 22.

Tras la muerte de la joven embarazada, el despliegue policial es grande en la localidad ante el miedo a que los familiares de la víctima se tomen la justicia por su mano y haya represalias. «Se está investigando y protegiendo para que no haya ningún tipo de reyerta o de incidente», admitió ayer la subdelegada del Gobierno. La bebé de la fallecida evoluciona favorablemente el Hospital Clínico tras la cesárea de urgencia practicada de urgencia.

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, quien se refirió al terrible suceso de Carbonaire y quiso, en un vídeo, «mandar un mensaje de apoyo al barrio para desmitificar los mensajes negativos».

Los vecinos piden atajar la delincuencia

La Asociación de Vecino/as de Carbonaire y adyacentes lamenta la muerte de su vecina y mostrando «rechazo ante la imagen que se está ofreciendo de nuestro barrio». «Carbonaire es un barrio tranquilo, donde la vida transcurre con normalidad y viven familias de trabajadoras», aseguran. Sin embargo, admiten que el tiroteo mortal se produjo en «unos bloques de pisos de una zona muy concreta del barrio, en la que concurren distintas circunstancias que han podido ser la causa del asesinato». En este sentido, los vecinos ven necesaria «una acción lo más rápida y eficaz posible, que aborde de una manera integral el tema de la seguridad y venta de droga, así como el estado de las viviendas de esos bloques y la protección al comercio de la zona».