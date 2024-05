Roban 1.500 euros y su alianza de boda a un anciana de Requena con la estafa del 'tocomocho'

No lo olvidará en mucho tiempo. Un octogenaria de Requena ha sido la última víctima de un grupo de estafadores que le han robado 1.500 euros en efectivos, su alianza de bodas y un reloj con la estafa del 'tocomocho'. Eran las 12 de la mañana del lunes 27 de mayo. La víctima, que ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, es una mujer de unos 80 años residente en Requena, se dirigía a pie a hacer la compra en un supermercado de la ciudad. Fue justo en ese momento, al cruzar un paso de cebra, cuando un joven con acento gallego, de baja estatura y complexión robusta, tal como consta en la denuncia, la abordó preguntándole por una dirección. A pesar de que la anciana la desconocía y le aseguró no poder ayudarle, el hombre continuó la conversación, hasta tal punto de que le confesó a la mujer su analfabetismo y que era diabético.

Fue entonces cuando tras unos cinco minutos de conversación, un cómplice del estafador, más alto, de cabello oscuro y barba espesa, se unió a la conversación con la excusa de ayudarle a localizar la dirección. El estafador con acento gallero mencionó que tenía varios cupones de la ONCE premiados, pero que, debido a que no disponía de cuenta bancaria, necesitaba ayuda económica para abrir una cuenta y así poder cobrar el premio. Para darle credibilidad a la historia, hicieron una llamada telefónica supuestamente al número de atención teléfonica de la ONCE para confirmar, en presencia de la anciana, la existencia del premio.

Metieron a la víctima en un coche para ir al banco y le preguntaron si tenía joyas en casa

La situación se tornó aún más desconcertante para la víctima cuando el supuesto ganador del cupón le solicitó 3.000 euros con el pretexto de que necesitaba demostrar una gran solvencia en el banco, llegando incluso a alegar que “no quería parecer una persona pobre”. Bajo la presión de la situación y tras un ligero mareo que la víctima asegura haber sufrido, la anciana accedió a ir al banco y darles 1.500 euros, avisando de que era el tope diario que le permitía su banco.

Los estafadores que iban acompañados de un menor de aproximadamente 15 años, llevaron a la víctima en coche hasta una sucursal bancaria en el centro de la ciudad. Durante el trayecto, el segundo estafador le preguntó si tenía joyas y si podían ir a su casa, algo que la anciana negó y rechazó de inmediato.

Al llegar a la sucursal, la víctima retiró los 1.500 euros. Una empleada de la sucursal, al percibir la cuantía de la transacción como relevante, preguntó por las razones del movimiento, a lo que la anciana respondió que "necesitaba el dinero" y que "no estaba presionada". Al salir, entregó el dinero a los estafadores, que además le pidieron sus alianzas matrimoniales, la suya y la de su difunto esposo, además de su reloj.

La estafa de siempre pero en distintos lugares

No es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de timo, conocido como “el tocomocho” en la Comunitat Valenciana, hace poco más de un mes, en abril, la Policía Nacional detuvo a tres hombres en Alicante por presuntamente haber cometido esta estafa en repetidas ocasiones. Además, en el 2023, en Puerto de Sagunto, se detectaron al menos dos víctimas más de esta práctica.