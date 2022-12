Los que hoy son niños y vivan hasta los 70 años verán la desaparición de miles de plantas y animales, desde las diminutas orquídeas y los insectos más pequeños, hasta animales icónicos, como el elefante y el koala.

La Tierra se enfrenta a una nueva extinción masiva de especies para el año 2100 que podría acabar con más de una cuarta parte de la biodiversidad mundial, advierte un demoledor estudio.

El estudio muestra que el 10% de los animales terrestres podrían desaparecer de áreas geográficas particulares para el 2050, y casi el 30% para el 2100. Esto es más del doble de las predicciones anteriores.

La investigación, desarrollada por Giovanni Strona, científica de la Comisión Europea, y por el profesor Corey Bradshaw, de la Universidad de Flinders en Adelaide (Australia), fue presentada en la Conferencia de Biodiversidad de la ONU COP15 celebrada en Canadá. Sus resultados se publican en la revista Science Advances.

Los investigadores señalan al agotamiento de los recursos, a los cambios en el uso de la tierra, a la sobreexplotación, a la contaminación ambiental, al cambio climático y a las "invasiones biológicas", como las causas del escenario apocalíptico recogido en su trabajo.

Simulación de la Tierra viva

Para llegar a esta conclusión, los investigadores crearon un modelo informático de la Tierra con más de 15.000 "redes tróficas", con la finalidad de predecir cómo el cambio climático y las condiciones en la Tierra afectarían a las especies interconectadas.

La predicción se elaboró probando múltiples rutas socioeconómicas compartidas (SSP), según un modelo elaborado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que muestra diferentes formas en las que el mundo podría cambiar.

En el modelo, la Tierra imitada se creó primero de acuerdo con el principio de "quién come a quién". Luego se tuvieron en cuenta los cambios en el clima y el uso de la tierra, para simular una "Tierra ecológicamente plausible".

El resultado de esta simulación predice una reducción promedio del 17,6 % (± 0,16 % SE) de la diversidad de vertebrados locales a nivel mundial para el año 2100, así como que las pérdidas de biodiversidad global serán del seis por ciento para 2050.

Coextinciones, detonante añadido

También predice que las coextinciones aumentarán el efecto de las extinciones primarias en un 184,2 % (± 10,9 % SE) en promedio, considerando en ambos casos un escenario de emisiones intermedias. Esta extinción se refiere a las especies cercanas a la parte superior de la cadena alimentaria, donde nos encontramos los seres humanos

Las coextinciones, que faltaban en estudios anteriores, indican las especies que dependen de otras especies: cuando se extinguen, arrastran en su desaparición a los depredadores a los que servían de alimento. Eso puede significar también que un parásito pierde a su huésped o una planta con flores pierde a sus polinizadores .

El estudio detalla al respecto que habrá hasta un 34 por ciento más de coextinciones para 2100 de lo que se predice solo a partir de los efectos directos.

Las comunidades biológicas perderán hasta la mitad de las interacciones ecológicas, reduciendo así la complejidad trófica, la conexión de redes y la resiliencia de la comunidad, añaden los investigadores en su artículo.

El modelo revela asimismo que el costo extremo del cambio global para la diversidad de vertebrados podría tener una importancia secundaria, en comparación con los daños a la estructura de la red ecológica.

Hoy, no; mañana

Para algunos, el año 2100 puede parecer cómodamente distante, pero Bradshaw explica en un comunicado: “los niños nacidos hoy que vivan hasta los 70 años pueden presenciar la desaparición de literalmente miles de especies de plantas y animales, desde las diminutas orquídeas y los insectos más pequeños, hasta animales icónicos. como el elefante y el koala… todo en el periodo una vida humana”.

Los investigadores recalcan que sus resultados sugieren una pérdida de biodiversidad mucho mayor de lo previsto anteriormente en otros estudios.

“El momento más sombrío para las comunidades naturales podría ser inminente y las próximas décadas serán decisivas para el futuro de la biodiversidad global', concluyen los investigadores.

Y añaden: "si logramos reducir drásticamente las emisiones de carbono a nivel mundial, podríamos salvar a miles de especies de la extinción local solo en este siglo".

Referencia

Coextinctions dominate future vertebrate losses from climate and land use change. Giovanni Strona, J. A. Bradshaw. Science Advances, 16 Dec 2022; Vol 8, Issue 50. DOI:10.1126/sciadv.abn4345