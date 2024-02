Un planeta extrasolar del tipo supertierra, denominado TOI-715 b y aproximadamente una vez y media más ancho que la Tierra, podría ser capaz de albergar vida: orbita dentro de la zona habitable de una enana roja, a escasa distancia de nuestro planeta. Además, podría estar acompañado de otro cuerpo planetario, con un tamaño casi idéntico al de la Tierra. Se trataría de uno de los sistemas de exoplanetas más prometedores para la vida que se han descubierto hasta hoy.

Un equipo internacional de científicos dirigido por Georgina Dransfield, de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, confirmó el hallazgo de la supertierra TOI-715b, que tiene aproximadamente 1,55 radios terrestres y se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, la enana roja TOI-715. El hallazgo se resume en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Una serie de instalaciones astronómicas a nivel global fueron utilizadas para confirmar el descubrimiento del nuevo exoplaneta, incluyendo los telescopios Gemini-Sur, el Observatorio Las Cumbres, los telescopios ExTrA, la red SPECULOOS y el telescopio TRAPPIST-sur. Según una publicación de la NASA, TOI-715 b podría estar acompañado de otro planeta más pequeño, prácticamente del mismo tamaño que la Tierra y también ubicado en la zona habitable, denominado provisoriamente TIC 271971130.02.

A la distancia justa

TOI-715 b, que se localiza a 137 años luz de la Tierra, se encuentra a la distancia justa con respecto a su estrella para obtener la temperatura adecuada que se requiere para disponer de agua líquida en su superficie. Por supuesto, tendrían que coincidir otros factores para que haya agua superficial, especialmente con respecto a las características de su atmósfera. Sin embargo, tanto este planeta como su potencial compañero podrían ser excelentes candidatos a mundos habitables, según los astrónomos.

Ambos exoplanetas se ubican en la llamada zona habitable “conservadora”, una definición más precisa que sirve para diferenciarse de la zona habitable “optimista” o más amplia. Esto significa que las mediciones estarían indicando que el cuerpo se ubica con mayor exactitud en el sector necesario para que se desarrollen las condiciones aptas para la vida, principalmente la presencia de agua en su superficie.

Esperando los datos del Telescopio Webb

Vale recordar que las supertierras son planetas rocosos más grandes que la Tierra y más pequeños que Neptuno: en los últimos años han acaparado el interés de los científicos, porque en las condiciones perfectas podrían ser habitables. Sin embargo, todo depende de la distancia que los separe de su estrella y de las características de la misma. En este caso, TOI-715 es una enana roja promedio: tiene aproximadamente un cuarto de la masa y del radio de nuestro Sol, aunque es un poco más antigua, con una edad aproximada de 6.600 millones de años.

De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, las características precisas del sistema TOI-715 podrían ser determinadas mediante nuevas observaciones del Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA. El poderoso telescopio, que está cambiando el rumbo de la astronomía desde su puesta en funcionamiento al protagonizar increíbles descubrimientos, tiene la capacidad de observar los espectros de las atmósferas de exoplanetas y determinar sus constituyentes.

Referencia

A 1.55 R⊕ habitable-zone planet hosted by TOI-715, an M4 star near the ecliptic South Pole. Georgina Dransfield et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stad1439