«No esperaba tanta calidad y tipicidad en los cavas valencianos»

Isabel Mijares cumple hoy 81 años. La gran dama del vino español sigue, a pesar del tiempo transcurrido, al pie del cañón, desarrollando proyectos que despiertan su curiosidad allá donde se le requiera y apoyando a bodegas de renombre a expandirse por todo el mundo. Estudió químicas en Madrid al principio de la década de los 60, para posteriormente licenciarse en enología en la Universidad de Burdeos, donde colaboró con Émile Peynaud, considerado uno de los padres de la enología moderna. A su regreso a España, fue la primera mujer enóloga en estar al frente de una bodega, y en 1982 se convirtió en la primera mujer en presidir una denominación de origen, la de Valdepeñas. Jefa de proyectos de Naciones Unidas para el asesoramiento sobre prácticas vitivinícolas, fue secretaria general de la Unión Internacional de enólogos y directora de la Guía Repsol de Vinos. Mijares es una de las personas más respetadas en el mundo del vino no solo en España, también en Latinoamérica, donde periódicamente participa en actividades para promocionar los vinos españoles en países como Argentina, Chile, Venezuela, Colombia o Brasil.

Acaba de llegar de Caracas, donde ha dirigido varias acciones para promocionar los vinos de algunas de las bodegas españolas más prestigiosas. ¿está el vino español en su mejor momento?

Pienso que ha sufrido mucho la pandemia, pero no más que otros sectores. A las bodegas que les ha pillado bien preparadas, bien distribuidas y con una cierta notoriedad les ha afectado muchísimo menos. Las bodegas pequeñas, desconocidas, con poca presencia en los lineales, les ha hecho sufrir mucho. El vino español, en calidad y pasando por alto algunas excepciones (lo que yo llamo enólogos galácticos que elaboran excentricidades de vinos casi imbebibles por darse importancia) está muy bien, en cantidad seguimos siendo excedentarios porque el consumo no termina que recuperarse, pero el problema es que tenemos que reajustar los precios. No hablo de subir, sino de reajustar. Las bodegas ahora mismo tecnológicamente están estupendas, los conocimientos de los enólogos son muy buenos, y quizá falle más la prensa, porque tenemos mucho intrusismo en la comunicación del vino. Tenemos que revisar la legislación, porque es demasiado intervencionista. Una cosa es que las denominaciones de origen sean un paraguas de protección, y otra cosa es que sea un corsé. Esto deberíamos de replantearlo, pero llevamos dos años en los que el gobierno y los organismos están más pendientes de tapar otros problemas que de afrontar este tipo de retos.

Habla de enólogos en masculino. ¿Sigue siendo el del vino un sector solo para hombres?

No. Quizá en la mentalidad de algunos hombres, que todavía creen que es un mundo suyo, pero no es verdad. Hay excelentes mujeres expertas en viticultura y enología, supercapacitadas para estar al frente de proyectos importantes. Cuando empecé, nunca entendí que por ser mujer tuviera que frenar mi vocación de ir a bodega. Tampoco he sufrido, me han sucedido más anécdotas divertidas que problemas por ser mujer.

Visitó hace dos años Requena para conocer en primera persona las bodegas que elaboran cava. ¿Qué opinión le merece el sector cavista de este municipio del interior valenciano?

Ha sido una sorpresa para mí. Pese a mis años de experiencia no me esperaba tanta calidad y tipicidad en estos cavas. Te sorprendería el éxito que están teniendo en muchos lugares del mundo. Acabo de llegar de Caracas, donde los consumidores que tradicionalmente tomaban champagne han descubierto varias de las bodegas de Requena y están teniendo un éxito total.

¿Qué opinión tiene sobre el conflicto que mantienen los cavista de Requena con la DO Cava en referencia al uso del término Requena para identificar sus espumosos de método tradicional?

No entiendo que Requena haya tardado tanto en conseguir el veredicto del TSJ, y que encima ahora se lo recurra la DOCava. No podemos volcar en el vino otros intereses que no sean los propios del sector. La de Requena es una zona específica, con unas características tanto de viñedo como de elaboración muy distintas a otras, y eso es un valor que hay que preservar y potenciar.

La de Requena es una zona específica y eso es un valor que hay que preservar y potenciar.

Ha puesto su firma al vino más alto del mundo, Puna, producido en Argentina a partir de viñedos cultivados a de 2.600 metros de altitud. ¿Cómo valora la experiencia?

Muy interesante. Ya había tenido experiencias en zonas de gran altitud de diversos puntos de Latinoamérica asesorando algunas bodegas. En la región argentina de Cachi no hay un trabajo de campo que nos diga que va a pasar en cosechas venideras porque no tenemos claro que dominemos los parámetros de la altitud en estas cotas. Algunas variedades como Malbec, Cabernet Franc e incluso la Tempranillo dan muy buenos resultados. En este caso nos hemos decantado por un coupage de Malbec y Cabernet Franc, pero tanto Luis Asmet, el enólogo con el que estamos desarrollando este proyecto, como yo, tenemos la idea de incorporar al coupage un porcentaje de Tempranillo. El vino ha tenido 97 puntos en los Decanter y ha recibido un Gran Oro en cuatro concursos internacionales. Es un proyecto gratificante por la calidad del vino y por lo que estamos aprendiendo en cuanto al desarrollo de la vid en altitudes extremas.