Todos conocían la fuerza y el temperamento de Lola Flores, pero pocos pudieron adentrarse en su parte más íntima, llena de sueños, anhelos y preocupaciones. Lamentablemente (y demasiado pronto), el mundo entero tuvo que despedirla aquel 16 de mayo de 1995, pero, casi 30 años después, La Faraona sigue más viva que nunca.

Solo decir su nombre, el escenario entero temblaba. Más que una cantante, Lola era una artista de pies a cabeza, que dejaba huella allá donde iba. Por eso, y desde aquel momento, los homenajes en torno a su figura no han dejado de sucederse. El Teatro Olympia también ha decidido sumarse a este tributo a través de «Lola, el musical», creado por Rafa Sánchez el pasado 2019. El público podrá disfrutar del espectáculo los días 6 y 7 de junio.

El musical recoge la vida de Lola Flores desde que tenía ocho años y hasta su muerte. Durante cerca de dos horas, los asistentes pueden conocer un poco más sobre la vida artística y personal de la flamenca, interpretada por Verónica Carmona. «No sólo van a ver a la Lola más racial y temperamental, sino que también podrán conocerla en la intimidad», indica Carmona. En sus palabras, descubrir ese lado más íntimo y personal de La Faraona fue lo que le cautivó a la hora de preparar el papel. «Me enamoró más que la propia artista porque estamos acostumbrados a verla con ese torrente tan fuerte, que impresiona la otra parte», añade.

A lo largo del musical, repleto de emociones y recuerdos en torno a su figura, el público podrá disfrutar de los momentos más cruciales de su vida, acompañados, en todo momento, por sus canciones más emblemáticas interpretadas en directo.

Más de 30 artistas se subirán al escenario, que recreará los años 50 y 70, una etapa difícil y complicada en la historia española. El elenco, en todo momento, mimará y tratará con cariño la figura de la artista, una de las voces más destacadas del país. Sin embargo, el público también podrá disfrutar de algunos momentos muy divertidos y anecdóticos de la artista. El vestuario y el atrezzo también son fundamentales.

Trabajo de investigación

«Soy una súper fan de Lola, su vida me la conocía a la perfección porque siempre la he seguido», indica Carmona. Sin embargo, detrás del musical hay un gran trabajo de investigación en torno a su figura. «Hemos tenido que profundizar en el entorno de la artista, hablar con gente que la conoció y que nos contó anécdotas. Aunque el grueso del musical lo teníamos dominado, cuando empiezas un proyecto, tienes que investigar e indagar», reconoce. Durante ese proceso, Carmona ha tenido la oportunidad de conocer la otra parte de La Faraona y acercarse a su personaje para saber «qué queremos contar y cómo queremos hacerlo». A pesar de ello, no ha sido fácil seleccionar los datos más importantes de la artista, ya que, en sus palabras, «ha tenido una vida muy amplia y rica, que da para siete musicales de, mínimo, cuatro horas».

Respecto a su papel, Carmona reconoce que le ha echado mucha cara. «Hay que tener mucha valentía a la hora de interpretar a Lola porque más que una cantante, era una artista. Termino exhausta porque ella tenía mucha energía», señala.