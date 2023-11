Después de un verano ‘non stop’, en el que el autobús Itinera ha rodado por todo el interior de la geografía de la Comunitat Valenciana, llevando la mejor música y la cultura de calidad a todos los rincones, ItineraCV guardaba lo mejor para el final.

Ni los más aventurados podrían imaginar que el autobús Itinera no solo tuviera un depósito de gasolina inagotable, sino que además gozara de un ‘reprise’ que ni los Formula 1. Porque si no, díganme cómo llaman ustedes a la ‘locura’ de hacer casi 50 conciertos en 48 pueblos diferentes en tan solo dos fines de semana. Empujados por la constante motivación y el afán de llevar la esencia Itinera al mayor número de pobles xicotets, la organización del Festival Itinera cerrará la segunda edición con el «más difícil todavía».

Un más difícil todavía que empieza este viernes 17 de noviembre en la localidad de Montesa, un pequeño pueblo de la comarca de la Costera de poco más de mil habitantes -1152 según el censo- ; y que termina el próximo 26 de este mismo mes en Sanet i Negrals, un pequeño pueblo de la comarca de la Marina alta, en territorio alicantino, donde el dúo hispano-australiano The Street Foxes pondrá el punto y final a dos fines de semana de infarto, y a una segunda edición de récord, después de haber logrado la realización de los 100 conciertos.

Este viernes ItineraCV también participará en el foro de municipios de interior organizado por la Federación Valenciana de municipios y provincias, con la actuación de “The Street foxes en el Hotel Martín el Humano de Segorbe.

Para que se hagan una idea de lo que supone un reto así para un Festival Itinera, que en la Comunidad Valenciana aún no ha cumplido los dos años; el Festival de les Arts, que inició su andadura en 2015, realiza poco más de 20 conciertos en un mismo fin de semana en una ubicación única. El Festival ItineraCV se enfrenta al hito de ofrecer casi 50 conciertos, en 48 localizaciones diferentes, en dos fines de semana.

Un reto que, además, se hace con el objetivo de llevar la propuesta de calidad que ofrece Itinera a localidades que hasta ahora no habían podido disfrutar del Festival. Como explica Joan Benages, responsable de la edición del Festival Itinera en la Comunidad Valenciana, «nuestra idea es tratar de hacer llegar la propuesta de Itinera y la música en directo de calidad al mayor número de ‘pobles xicotets’ del territorio valenciano en nuestra segunda edición».

Una de esas localidades que se estrenará en Itinera gracias a este sprint final es Ayodar, un pequeño pueblo de la comarca del Alto Mijares en Castellón, que acoge como un regalo el poder disfrutar de un espectáculo como el que ofrecerá Richard White en la plaza de la iglesia el próximo sábado 18 a las 12 de la mañana. Los casi 180 vecinos (censados) no están acostumbrados a disfrutar de este tipo de música, por eso el alcalde del pueblo, Joaquín Ventura, se muestra tajante «agradecemos este tipo de iniciativas porque los pueblos de interior están muy abandonados, y no contamos con los recursos ni con los medios necesarios para poder ofrecer espectáculos de esta calidad a nuestros vecinos». Porque si Ayodar en menos de 20 años, ha visto como su población ha pasado de 2.000 vecinos a poco más de 150; en Alicante la Vall d’Ebo se encuentra en riesgo extremo, porque sus 240 habitantes censados dibujan una pirámide poblacional en la que la gente mayor tiene un gran peso. «Iniciativas como esta hacen falta para luchar contra el despoblamiento, porque hay que atraer como sea a la gente joven a los pobles xicotets”. Así se manifiesta su alcaldesa, Sara Moll, que se arrepiente de no haber sabido de la existencia de Itinera mucho antes “es una pena que no hayamos podido organizar el Festival en verano, cuando el pueblo está más lleno, y hay gente más joven. El año que viene lo organizaremos mejor, y haremos los conciertos en algún entorno natural maravilloso de los muchos que tenemos en nuestra localidad».

Y además, el autobús Itinera recorrerá estas últimas estaciones con carácter vertebrador, porque en los dos fines de semana el Festival llenará de música las pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes de las tres provincias, Castellón, Alicante y Valencia. Un sprint final con el que el primer fin de semana Itinera llevará la mejor música de Roger Wipp, Richard White y Chen Jiménez a las localidades de Olocau del Rey, Algimia d’Alfara, Vallat, Montanejos, Espadilla, Segorb, Villagordo del Cabriel, la Llosa, Bicorp, Riola, Quesa, Benicull del Jùquer, Alfarb, Lloc Nou de Sant Jeroni, Rugat, Benissuera, Massalaves, Atzeneta d’Albaida y Montesa, ofreciendo a sus vecinos un espectáculo al que no están acostumbrados.

Un sprint final que realmente supone el inicio ya de la tercera edición, porque ya son muchos los pueblos que han confirmado su participación en ItineraCV 2024, demostrando que el autobús Itinera tiene gasolina para rato, y está dispuesto a llevar la cultura de calidad al rincón más recóndito de nuestra geografía. Itinera rueda y seguirá rodando.