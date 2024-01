Alberto San Juan (Madrid, 1968) interpreta al modisto Cristóbal Balenciaga en la serie homónima de Disney +, un hombre católico, homosexual, esquivo con la prensa y obsesionado con la perfección. «He establecido una relación íntima con él, le comprendo muy bien», dice el actor. «Cristóbal Balenciaga», que se estrena hoy en todo el mundo en la plataforma Disney +, ha sido creada por Lourdes Iglesias y el trío de directores que forman Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga ('La trinchera infinita' y 'Handia') y se concentra en los 30 años que el diseñador de Guetaria residió en París. A lo largo de seis capítulos, la serie aborda la consolidación de Balenciaga (1895-1972 ) en el mundo de la alta costura, sus relaciones con los grandes de la moda como Coco Chanel, así como las tensiones empresariales, sus lazos familiares su homosexualidad o su posicionamiento político, aunque jamás expresó sus ideas.

«El hecho de que el costurero escondiera su persona de la mirada pública es un dato interesante», cuenta San Juan quien para dar vida a este personaje ha tirado de imaginación y ha estudiado a Balenciaga. «Se saben datos objetivos de su vida, de lo que hizo y de lo que no, lo que permite imaginar su vida», ha añadido el actor que reconoce que ha sido un reto interpretativo: «Nunca me había enfrentado a un trabajo así». San Juan explica que una de las mayores dificultades de este personaje ha sido hablar francés con fluidez e intención, amén de enfrentarse al universo de la moda. «Un mundo ajeno para mí, no sabia nada, ni del campo de la creación artística ni del material como las tijeras, el metro o el tejido», confesiesa San Juan.

Seis capítulos

La serie de seis capítulos, por mucho que esté inspirada en la realidad, es una ficción en la que San Juan reconoce que lo más placentero de este trabajo ha sido sentirse cercano a su humanidad. «Sentir que tengo una relación afectiva». A pesar de interpretar a un personaje que trabaja para personas cercanas al régimen franquista y a la ocupación de Francia, San Juan asegura que se ha sentido bien. «Es bueno situarse en otro punto de vista, en otra mirada para observar las cosas y tratar de entenderlas», cuenta. «Me gusta la coherencia de Balenciaga: decidió no expresar sus ideas políticas y no se pronunció jamás», añade el protagonista de «Cristóbal Balenciaga», una de las primeras series de ficción de Disney+ España.

«Es una historia local con proyección global que ha permitido descubrir al maestro más influyente de la historia de la alta costura», añade la vicepresidenta de Producción Original de Disney+ España, Sofía Fábregas. «Desde el rigor, hemos fabulado con el maestro de la Alta Costura», dice Aitor Arregi, quien asegura que Cristóbal Balenciaga «nos daba la oportunidad de entender un misterio, además del poder de recrearnos en la plasticidad de la moda, un universo lleno de elegancia y distinción».

Para ello, los directores han contado con Bina Daigeler y Pepo Ruiz Dorado, directores de vestuario, que han conseguido trajes que «se han convertido en un actor más». «El vestuario tenía que reflejar fielmente el espíritu y los diseños vanguardistas de Balenciaga en cada época», defiende Daigeler.

Más de 90 decorados y localizaciones en País Vasco, Navarra, Madrid, París, Burdeos y Toulousse se ven en este el biopic que cuenta con la interpretación de Belén Cuesta, en el papel de Fabiola de Mora y Aragón; Josean Bengoetxea (el empresario Nicolás Bizkarrondo), Cecilia Solaguren (su mujer, Virgilia Mendizabal).

Thomas Coumans (Wladzio D’Attainville, pareja y socio de Balenciaga), Adam Quintero (Ramón Esparza, pareja y colaborador del diseñador) o Anouk Grinberg (Coco Chanel), entre otros, son algunos de los actores que participan en la serie «Cristóbal Balenciaga», el hombre detrás de la cortina.