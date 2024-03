El pasado 2021 el humorista Javi Sancho se viralizó en redes sociales tras publicar un vídeo en el que salía corriendo mientras hablaba sobre su «historia de superación» en el deporte con un toque de humor. Tras el éxito, Sancho decidió grabar varios vídeos más, que ya acumulan miles de «likes» y comentarios. En ellos, el humorista criticaba la «fiebre deportiva» de algunas personas, sobre todo en el mundo del running. «Que tú tengas una vida de m****a no quiere decir que yo me active antes de las 08:00», bromeaba en una de estas piezas, en la que hacía referencia a los corredores que madrugan para practicar este deporte.

En otra de las publicaciones, Sancho volvía a aparecer en la montaña para explicar que «hoy era uno de esos días en los que uno no tiene ganas de correr y me he obligado a salir y me he dicho que seguro que cuando llevase un rato corriendo me venían las ganas. Pues llevo 45 minutos y me han venido antes los dolores que las ganas». En pocos minutos, sus seguidores empezaron a reaccionar, ya que se sentían identificados con sus vivencias.

«Siempre me ha gustado el deporte, pero, en muchas ocasiones, vivía situaciones cómicas que me entorpecían», indica el humorista. Por eso, decidió combinar sus dos pasiones -deporte y humor- en su nuevo espectáculo «Del deporte también se sale», que se podrá ver en el Teatre Talia el 22 y 23 de marzo. «Llevo haciendo humor desde hace doce años y practico deporte toda la vida, por lo que decidí que podría unir estas dos pasiones y hacer un monólogo sobre ello, ya que he vivido situaciones muy cómicas, que seguramente también le habrán pasado a otras personas», explica el cómico. Así nació el monólogo «Del deporte también se sale».

Deporte y humor

Aunque el deporte y la «fiebre deportiva» protagonizan este monólogo, Sancho aborda otros temas como los traumas provocados por las relaciones sentimentales, los líos familiares o la actualidad que inunda los medios de comunicación. A través de estas propuestas, el humorista pretende llegar a todos los públicos. «Es un ‘show’ para todas las edades, no está dedicado sólo a los amantes del deporte, ya que todos hemos intentado practicar deporte en alguna ocasión, por lo que la gente se va a sentir identificada y se lo va a pasar bien», afirma Sancho.

Este espectáculo ya ha recorrido varias ciudades españolas. Sancho agradece la buena acogida por parte del público, ya que, en sus palabras, «la respuesta ha sido muy positiva». Reivindica la importancia del humor en una sociedad en la que «estamos rodeados de noticias negativas». Por ello, anima al público a acudir al teatro para «desconectar y pasarlo bien».

Sancho empezó forjando su base cómica en pequeños locales de comedia. Sin embargo, hace diez años inició una gira nacional de teatros, en la que compartió escenario con Santi Millán en los espectáculos «Santi Millán Live!» y «Estamos mejor que nunca». Además, fue programado hasta en seis ocasiones en el ciclo de comedia Comedy Zoo en Club Capitol convirtiéndose en el cómico más joven en aparecer en la cartelera de la Sala Pepe Rubianes en Barcelona.

En el año 2012, el humorista decidió dar el salto a la televisión como copresentador del programa diario «Fiesta Suprema». Durante estos años, ha colaborado en «Zapeando» (La Sexta), ha sido presentador del programa de cámara oculta «Sinvergüenzas» (Neox) y ha aparecido en el programa «Sopa de Gansos» (Cuatro y FDF).

