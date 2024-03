Julián López, sobre "Matusalén": "Sumergirme en el hip hop ha sido fascinante"

El realizador David Galán Galindo dedicó su primer largometraje, Orígenes secretos (2020), a una de sus dos pasiones: el cómic. Cuatro años después, su nueva película -en el interludio codirigió la aplaudida cinta de animación Gora Automatikoa (2021)- se centra en su otra gran devoción, el hip hop.

Esta semana ha visitado los cines Kinépolis Valencia para presentar Matusalén, una hilarante comedia que llega a las salas el 5 de abril y sigue los pasos de El Álber, un rapero cuarentón sin oficio ni beneficio que decide matricularse en la universidad por una apuesta con su padre. "Lo más curioso del personaje es que, al mismo tiempo, es visto como un niño por sus padres, con quienes todavía vive, y como un abuelo por sus compañeros de clase", ha afirmado Galán Galindo durante su encuentro con los medios.

"En realidad, esa esta es una película sobre el miedo a crecer por dentro, y sobre la importancia de mantener vigentes nuestros sueños aunque los demás nos digan que ya pasó el momento de cumplirlos".

Veteranos y jóvenes

Tras protagonizar la película española más taquillera de 2023, Julián López se pone en la piel de este tipo genuino y adorable, para quien la amistad es algo absolutamente sagrado. "Me encantó formar parte de un proyecto así, donde podía trabajar con grandes veteranos y también con unos maravillosos actores jóvenes", ha señalado el intérprete manchego durante la presentación en Valencia. "Además, yo me formé como músico y he hecho mis pinitos, aunque nunca me había sumergido en un mundo tan fascinante como el hip hop".

Junto a él y el director de la cinta estaba la actriz Lucía de la Fuente, una de las representantes más jóvenes de un impresionante reparto donde no faltan algunos de los nombres imprescindibles del cine español de las últimas décadas como Miren Ibarguren, Antonio Resines, María Barranco, Raúl Cimas, Carlos Areces, Miguel Rellán, Alberto San Juan, Roberto Álamo o un divertidísimo Adrián Lastra convertido en un clon impetuoso de David Bisbal.