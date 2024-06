Regresa Contorsions, un homenaje a la tradición circense

La séptima edición de Contorsions, el Festival Internacional de Circo de València, regresa a la ciudad del 13 al 16 de junio para homenajear la tradición circense. Durante estos días, el público podrá disfrutar de los espectáculos, tanto de sala como de calle, de compañías provenientes de seis comunidades autónomas distintas (Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla y León y Andalucía) y de Francia. Patrocionado por el Ayuntamiento de València y organizado por Yapadú Produccions, esta edición está dirigida por Helena Ordóñez Bergareche y Javier Sahuquillo.

Las propuestas, que también miran hacia el futuro de este sector, abarcan distintas disciplinas del circo contemporáneo como las acrobacias, los malabares o el clown con el fin de mostrar la diversidad circense en espacios como el Teatre El Musical (TEM), el Tinglado nº2 del puerto, La Mutant y la Plaza del Ayuntamiento. Así, a lo largo de cada jornada, el público puede disfrutar de espectáculos pequeño o mediano formato y otro de gran formato por la noche.

La inauguración tendrá lugar el próximo 13 de junio en la Plaza del Ayuntamiento con el espectáculo Tartana, de la compañía Trocos Locos. Desde ese día, la Comunitat Valenciana mostrará distintos espectáculos, entre los que se encuentran La Trócola Circ con R.E.M., los alicantinos Acrobacia Mínima, Seu-te!, la compañía de Gonzalo Santamaría, The Power of the 80’s, la compañía CREAT y Borptoject.

"The Power of the 80's". / URBAN

Desde el resto de comunidades llegan otras propuestas de las compañías Cancamisa Teatro, Marilén, la Cía Cai, el payaso Roi, el showman Javier Ariza, Lanördika o la presencia francesa con Lenguajes, de la compañía de Cataluña/Francia Impulsos. Se trata de una propuesta de circo, teatro, movimiento, música y poesía visual, en la que un personaje inquietante busca un principio de certeza en un mundo que se deforma y nos invita a cuestionarnos nuestro concepto de realidad.

Los más pequeños, por su parte, podrán acercarse al circo a través de un taller a cargo de la compañía valenciana Sargantana. Y durante la mañana del domingo 16 de junio se presentarán hasta un máximo de cuatro compañías emergentes de circo de la Comunitat Valenciana que serán elegidas de entre las que hayan presentado su proyecto a la convocatoria Llavoretes, creada para apoyar el tejido circense valenciano. Cada una de ellas presentará entre 15 y 30 minutos de la pieza en el proceso de creación.

A lo largo de estas siete ediciones, más de 50.000 espectadores han disfrutado de los distintos espectáculos realizados por compañías locales, nacionales e internacionales. Además, el festival tiene desde hace tres ediciones el compromiso con el talento joven formado en València y gracias a un acuerdo con la escuela de artes circenses CREAT su alumnado estrena su trabajo final de carrera en el marco del festival.

Suscríbete para seguir leyendo